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日本東京大學擬漲學費 恐帶動其他國立大學跟進

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本東京大學已開始檢討調漲學費，目前預想每年學費最多可能調漲10萬日圓到64萬2960日圓。身為日本頂尖學府的東京大學若決定調漲學費，可能帶動其他國立大學跟進。

日本經濟新聞報導，東京大學有意調漲學費的背後原因，是對國際競爭力下滑抱持危機感。

根據日本政府文部科學省行政命令訂定的國立大學學費標準額，東京大學每年學費為53萬5800日圓（約新台幣11萬1500元），而各校依上述行政命令最多可調漲學費標準額的20%，因此，東京大學正檢討包括最大漲幅在內的各項方案。

東京大學公關課今天說，「確實有在校內會議上進行討論，但目前還沒有具體內容可以對外公布」。

東京工業大學2019年首度基於國立大學學費標準額進行調漲，東京藝術大學及一橋大學等校隨後也跟進。

之所以有意調漲學費，主要目的是將更多資金用於充實研究設施等，進而提升國際競爭力。在英國教育資料機構彙整的世界大學排名，日本目前只有東京大學及京都大學擠進百大，分別位居29名及55名，落後歐美各國及中國等亞洲國家。

在排名評比指標之一的論文被引用達該領域前10%的論文數，日本有下滑傾向，2019年到2021年平均排名掉到史上新低的13名。

在國立大學基礎經費的中央政府補助金出現減少趨勢同時，受到物價上漲等影響，不論是在研究還是教育的成本都居高不下。作為增加自籌經費的手段，似乎讓大學決心調漲學費。

文部科學省從今年4月起已廢除外國留學生學費上限，雖然至今收取跟日本學生相同的學費，但未來研判會有愈來愈多國立大學可能調漲外國留學生學費，將增加的收入用在完善招收外國留學生的環境，進而推動該校的國際化。

日本經濟 東京大學 調漲

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