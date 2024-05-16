日本福島第6波核處理水將入海 19天排7800公噸

在台灣的日系百圓商店大創（DAISO）買東西，必感狐疑：日圓長期貶值，用日圓定價標示的大創怎麼沒跟著降價？大創的海外分店，用當地定價換算是日本價格的兩倍以上。事實上日圓重貶，日本餐飲業拚命往國外展店，前十大餐飲的海外分店已占四成、創紀錄。內部人士指出，國外與日本的價格差異來自三大理由。...

2024-05-16 11:30