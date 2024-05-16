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日本福島第6波核處理水將入海 19天排7800公噸

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本東京電力公司（簡稱東電）昨天宣布，有關福島第一核電廠內積存「核處理水」的2024年度第2次排海作業，計畫從明天起花19天排放約7800公噸。

福島電視台（FTV）報導，明天將是「核處理水」2024年度第2次排海，也是整個排海計畫的第6波，排放量相當約8座貯存槽，東電預計6月4日結束這波排海作業。

東電5月7日已結束第5波、也是2024年度首波的「核處理水」入海，並計劃在2024年度（今年4月1日到2025年3月31日）分7次排放總計約5萬4600公噸的「核處理水」入海，平均每次排放約7800公噸。

東電從2023年8月24日首度將「核處理水」排入大海，當年度4次排海作業總計排放3萬1145公噸「核處理水」。

日本 核處理水 福島

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