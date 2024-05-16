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選後半年 荷蘭各政黨終達聯合政府協議

中央社／ 海牙15日綜合外電報導

6個月前意外勝選後，荷蘭極右翼領袖懷爾德斯（Geert Wilders）表示，爭論不休的政治人物今天終於就聯合政府達成協議；懷爾德斯不會擔任總理。

懷爾德斯表示：「我們達成了談判協議。」由於他的反伊斯蘭、反歐洲觀點引起廣泛不安，懷爾德斯不情願地放棄治理歐盟第5大經濟體的夢想。

目前不清楚誰會接替幾乎肯定會被任命為新任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的呂特（Mark Rutte）擔任總理，領導這個右翼聯合政府。

懷爾德斯告訴記者：「關於總理人選的討論將在稍後進行。」

根據報導，主要競爭者似乎是前教育和內政部長普拉斯特克（Ronald Plasterk）。

今天稍晚，4個政黨的議員已批准協議，但具體細節尚未公布。

4黨3月同意建立部分技術官僚政府，50%是政治人物，50%是外部政界人士。

荷蘭上一次擁有這樣一個「專家」政府是在1918年，現在不清楚在相隔100多年後，這種政府效果會如何。

懷爾德斯昨天發表馬拉松式演講後表示，如果他的極右翼「自由黨」（Freedom Party, PVV）能首度進入荷蘭政府，將會是「歷史性的一天」。

荷蘭 馬拉松

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