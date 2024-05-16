福島核電廠汙染水外洩 官方：輕微違反實施計畫
日本福島第一核電廠今年2月發生含放射性物質的汙染水外漏意外，日本原子力規制委員會昨天認定「輕微違反」記載安全對策及作業程序等的廢爐「實施計畫」。
福島電視台（FTV）等媒體報導，日本原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）昨天召開記者會宣布此事時表示，「（若這起意外）被發現的時間更晚且持續漏水，恐演變成嚴重違反（實施計畫的意外）」。
原子力規制委員會也表示，「若事發當時有人在外漏現場的話，就會變成嚴重的事情，原子力規制委員會相當嚴肅地看待此事」。
今年2月在福島第一核電廠汙染水淨化設備，有作業人員忘記關閉管路閥門，造成包括放射性物質在內約1.5公噸汙染水外漏。
此外，2023年10月福島第一核電廠發生5名作業人員遭含放射性物質廢水噴濺意外，也被認定為「輕微違反」實施計畫。
而東電的協力廠商作業人員今年4月24日在福島第一核電廠內作業期間，誤損電源線造成「核處理水」排海暫停，原子力規制委員會仍在持續檢驗。
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