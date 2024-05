台亞基金會大馬智庫交流 蕭新煌盼推新南向Plus

總統當選人賴清德將於520就職,台亞基金會董事長蕭新煌今天表示,期盼新政府繼續支持新南向政策,他甚至建議要有「新南向加強版」(新南向Plus),今後如時機成熟將舉辦新南向智庫高峰會議。

馬來亞大學(University of Malaya)今天舉行「南向:台灣與南韓區域政策比較」(Looking South:Comparing the Regional Policies of Taiwan and SouthKorea)論壇,財團法人臺灣亞洲交流基金會(台亞基金會)董事長蕭新煌以「台灣新南向政策:成果與展望」(Highlighting Taiwan’s New Southbound Policy:Achievement and Prospect)為題,分享新南向政策成果與展望。

蕭新煌表示,新南向政策從2016年起推動迄今,展現以人為本的理念、雙向交流與多面向合作等成果,對於台灣的亞洲區域戰略,新南向政策是台灣印太戰略的中心。

他除分享「公眾外交」(public diplomacy)與「暖實力外交」(warm power diplomacy)」意義與途徑,也說明台亞基金會舉辦各項國際會議,以及每年的旗艦活動「玉山論壇:亞洲進步與創新對話」,推動加強台灣與新南向夥伴國家及社會的雙邊關係。

蕭新煌並提出「P-P-P-P」模式,盼藉公部門(5個旗艦項目)、私部門(重新定位供應鏈/生產網絡)與民間團體(台亞5大行動計畫、非政府組織與民間社會等)等進行跨部門合作。

他說,新南向政策可以讓區域變得更好,台灣可以幫助亞洲,亞洲也可以幫助台灣,台灣獨特之處在於有大量遊客造訪、移工、跨國婚姻配偶與子女、外國與本地學生及實習生。

另外,蕭新煌告訴中央社記者,台亞基金會從2018年成立迄今,始終積極致力智庫交流與合作,近年來與日本、印尼、越南、菲律賓與印度等國家智庫簽署合作備忘錄(MOU)。

他指出,台亞基金會與日本智庫每年都有針對不同主題的研討會;與印度智庫進行對話,今年由於台灣新政府即將就任,基金會希望更積極在東南亞與南亞重要國家至少要有一個智庫有正式交流。

智庫外交多被視為正式官方外交之外的二軌外交或1.5軌外交,他認為,新南向的目的未必是進行外交突破抑或在政治上獲得承認,如果藉由智庫與重要影響人物和知識界菁英交流,「智庫的1.5軌」意義就顯得非常重要。

蕭新煌指出,這種模式不僅讓大馬智庫對台灣有積極和正面看法,台灣也能從當地國智庫獲悉相關資訊,讓台灣政府能比較正確掌握當地國想法或意願。

他以基金會與各國交流議題為例,說明與菲律賓注重青年交流、與印尼重視青年和智慧農業交流、與日本交流關心東南亞移工問題,這些交流都能提供雙方政府在政策決定、外交處理有比較正確的態度。

蕭新煌受訪說,新政府即將於520就任,台亞基金會希望能做更多事情,他也向即將就任總統的賴清德表達希望繼續支持新南向政策,甚至建議「新南向加強版」(新南向Plus)。

對於記者詢及馬來西亞和台灣關係,蕭新煌說:「我們希望盡量做、盡量探索。」

為落實「新南向政策」精神,台亞基金會推動台灣與東協10國、南亞6國及紐澳地區的全方位交流,透過智庫、非政府組織與青年領袖的三大領域深度合作,促進亞洲發展共同體意識,建立長期合作夥伴關係。