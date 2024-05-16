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習近平會普亭 稱今日中俄關係來之不易

中央社／ 北京16日電

中國國家主席習近平今天上午在北京人民大會堂與俄羅斯總統普亭舉行會談。習近平稱普亭為「我的老朋友」，對普亭續任俄羅斯總統表達祝賀，並表示今天的中俄關係來之不易，需要倍加珍惜。

據中國官媒央視新聞報導，習近平今天上午在北京人民大會堂與到訪進行國是訪問的普亭舉行小範圍會談。

習近平指出，普亭是「我的老朋友」，歡迎到訪中國。習近平並對普亭續任俄羅斯總統表達祝賀，並指「相信在你的帶領下，俄羅斯國家發展建設一定能夠取得新的更大成就」。

習近平指出，慶祝中俄建交75週年是貫穿今年兩國關係發展的主線。中俄關係已經走過四分之三個世紀，歷經風雨，歷久彌堅，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。

習近平說，這些年來，與普亭先後會面40多次，保持著密切溝通，為確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領。今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。

習近平強調，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。

他表示，中方願始終與俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。

俄羅斯 普亭 習近平

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