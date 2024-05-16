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遏新喀里多尼亞致命暴動 法部署軍隊、禁TikTok

中央社／ 努美阿16日綜合外電報導

法屬太平洋群島新喀里多尼亞連續3晚暴動，導致4人喪命、數百人受傷後，法國今天下令軍隊駐守當地港口和國際機場、禁用短影音平台TikTok，並宣布進入緊急狀態。

法國「國民議會」（National Assembly）支持具爭議的投票制度變革，激起當地獨派勢力憤怒。這項法案允許住在新喀里多尼亞長達10年的法國居民，參與當地省級選舉投票。當地領袖指出，這項投票制度變革將稀釋原住民卡納克族（Kanak）的選票。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提議今天與新喀里多尼亞議員舉行會談，同時批准出動安全部隊並實施夜間宵禁，以阻止這場40年來最嚴重的暴力事件。

法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）在部長級危機會議中表示，已部署軍隊保護當地港口和國際機場安全，而短影音平台TikTok則因被暴徒使用而遭禁用。

在夜間暴力事件中，商店遭掠劫、公共建築被縱火。官員表示，有4人喪生、數百人受傷，死者包括一名憲兵。

法國駐新喀里多尼亞高級專員公署發表聲明說，自衝突爆發以來，已有超過200名「暴徒」被捕，而受傷的數百人中有64人是警察。

新喀里多尼亞位於澳洲和斐濟之間，是法國目前在海外僅存的領土之一。新喀里多尼亞從19世紀下半葉開始成為法國殖民地，具特殊地位，與法國其他海外領土不同。

儘管新喀里多尼亞曾3度在公投中否決獨立，但卡納克族人依舊強力支持獨立。

馬克宏呼籲恢復政治對話。法國政府發言人塞維諾特（Prisca Thevenot）則表示，當局已批准新喀里多尼亞從今天上午開始進入緊急狀態。

塞維諾特還說，在緊急狀態之下，當局將可執行旅行禁令、軟禁和搜查。

法國當局表示，有5名被控策劃暴力的激進獨派人士已立即被軟禁。

在新喀里多尼亞民眾走上街頭之際，遠在1萬7000公里外的法國國民議會投票決定，在新喀里多尼亞住滿10年的法國居民，有權在省級選舉中投票。這項改革仍須獲得法國國會兩院聯席會議批准。

獨派勢力表示，這項法案將削弱卡納克族的選票。這個原住民群體約占新喀里多尼亞人口41%。

支持者認為，選民名冊自1998年以來就沒有更新過，導致後來的居民無法參加省級投票。

投票 法國 馬克宏

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