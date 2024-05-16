瑞士北部小鎮騷動 男子當街揮刀釀6傷
瑞士警方表示，一名男子今天在北部小鎮祖芬根（Zofingen）街上持刀傷及6人，目前已遭拘留。
法新社報導，警方說，部分受害者傷勢嚴重，但未立即透露犯嫌相關細節或犯案動機，僅說他自戕受傷。
祖芬根位於蘇黎世（Zurich）以西約60公里，為阿爾高邦（Aargau）人口約1萬2000人的小鎮。
警方在聲明中說，這名男子先在鎮上的火車站攻擊一名路人，接著似乎隨機傷了數人，然後進入一棟房屋。警方在社群媒體消息中指出共有6人遭到攻擊。
警方表示，這名男子在與一個專責小組談判兩小時後落網，並說他自戕受傷，起初被送到醫院。
警方呼籲目擊者提供相關影片或照片協助調查。
「阿爾高報」（Aargauer Zeitung）報導，一名男子表示他懷孕的妻子是受害者之一，她的臉部被劃傷，但沒有生命危險。
阿爾高報提供的畫面顯示，現場有許多警察和緊急單位車輛。安全部隊配備突擊步槍和防彈背心。報導說一架警用直升機降落在附近的運動場上，導致當地青年足球隊縮短訓練時間。
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