菲律賓民間團體赴黃岩島 稱突破中國封鎖完成任務

菲律賓民間團體號召支持者和百艘漁船前進中國控制的黃岩島。這個團體今天表示，10人先遣隊在中國海軍艦艇跟監下仍成功發送物資給黃岩島漁民，完成宣示主權的任務。

多個菲國民間團體組成「這是我們的」（Atin Ito）聯盟，昨天由5艘商用漁船率領100艘小型漁船，約200名支持者和100名漁民前往南海黃岩島（又稱民主礁）。

這個聯盟今天發布聲明表示，10人先遣隊於14日、正式民用補給任務開始前一天出發前往黃岩島（菲稱馬辛洛克灘，Bajo de Masinloc），昨天抵達黃岩島附近25到30海里處。

聲明表示，儘管中國海軍「銀川號」飛彈驅逐艦（舷號175）持續跟監，先遣隊仍成功向菲國漁民分發1000公升柴油和200個食物包。

「這是我們的」聯盟去年12月組成「耶誕船隊」，原訂經過南海主權爭議熱點仁愛暗沙，前往菲律賓掌控的馬歡島發放物資，但因4艘中國船艦持續尾隨而中止行動。

聯盟共同召集人戴維（Rafaela David）表示：「儘管中國大規模封鎖，我們還是成功突破他們的非法封鎖，到達馬辛洛克灘，為我們的漁民提供必需品。任務完成！」

她表示：「中國可能擁有更大、更多船艦，並揮動著強大的水砲，但我們擁有一個秘密武器：我們菲律賓人的謀略，加上決心及對同胞和國家的熱愛，可以克服最令人畏懼的困境。」

另據菲律賓海岸防衛隊表示，海巡艇巴加凱號（BRP Bagacay）上午在黃岩島東南方58.4海里處為這次行動的4艘菲律賓漁船護航，中國海警4203艦近距離跟監菲國漁船，最近時約僅距1.6海里。

根據關注中國南海策略的美國退伍軍官、史丹佛大學「海洋之光」（Sea Light）計畫主任鮑爾（Raymond Powell）社群媒體貼文，為防止菲律賓民間團體突圍靠近黃岩島，今天上午7時31分約30艘中國海上民兵船停泊於黃岩島附近。