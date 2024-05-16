核動力航艦雷根號移防 離開日本返回美國

5月14日，中國大陸和俄羅斯幾乎同步公布消息：俄羅斯總統普亭將於5月16日至17日對中國進行國事訪問。普亭就職僅一周就訪華，更值得注意的是4月13日發表在《經濟學人》的一篇文章，標題是「俄國肯定會輸掉烏克蘭戰爭」，作者是北京大學教授馮玉軍。 普亭很早就放話今年將訪問大陸。以大陸國家主席習近平對言論控制之嚴，馮玉軍又是北大的俄羅斯專家，發表個人意見，唱衰盟邦的機率趨近於零。既然如此，為何會有這樣一篇觸霉頭的文章出現？習近平有何盤算？

2024-05-16 06:00