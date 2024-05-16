核動力航艦雷根號移防 離開日本返回美國
美國海軍核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）今天上午駛離日本神奈川縣橫須賀市的美軍基地，結束近8年半的駐防任務，啟程返美。
「每日新聞」報導，「雷根號」之後將駛往美國華盛頓州布雷默頓（Bremerton）的海軍造船廠接受修理以提升能力。
美軍核動力航空母艦「喬治華盛頓號」（USSGeorge Washington）會與「雷根號」交接，並已於4月底從美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）海軍基地出發，預計今年抵達日本。
這是「喬治華盛頓號」第二次駐防日本，前一次是在2008年，部署地點同為美軍橫須賀基地。
當時「喬治華盛頓號」是首艘部署於美軍橫須賀基地的核動力航空母艦，結束駐防日本7年的任務後在2015年與「雷根號」交接，之後於美國更新核子反應爐與裝備。
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