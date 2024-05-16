「LINE」引爆日韓情節！日要求改動資本關係 韓轟：想掠奪我領土

日本和韓國之間的關係一向多有摩擦，近來，日本政府針對通訊軟體「LINE」提出資安要求，並疑似打算進一步控制LINE背後經營的問題，遭到韓國相當提防，認為這可能是日本政府伸出魔爪，想要奪走這個遍佈世界的知名軟體。

根據日本媒體「JBpress」報導，LINE原先是由韓國「Naver」集團旗下子公司「LY Corporation」所開發的軟體，而LY Corporation同時又受日本軟銀集團合資，Naver和軟銀各佔了50％的股份。去年，LINE爆發52萬件個資外洩事件，使得日本政府介入進行行政指導，指出LINE太過倚賴Naver，必須改善資本關係。

雖然LINE名義上是韓國企業的APP，不過在韓國國內發展相對沒那麼順。過往推估在東亞地區，LINE的用戶差不多在2億人左右。其中日本佔9600萬人、泰國5500萬人、台灣2200萬人、印尼600萬人。

不過在日本政府介入的事件發生後，韓國搜尋LINE關鍵字的熱度暴增15倍，下載量也水漲船高。韓國國會第一大黨共同民主黨抨擊，認為日本政府的行動是明目張膽地侵害國家利益，而且因為日本總務相松本剛明是伊藤博文的外孫，批評「伊藤博文當初侵佔了朝鮮領土，現在他的子孫要侵佔資訊領土『LINE』」。

根據「朝日電視台」報導，14日也有民眾團體在日本駐韓大使館前抗議，而上任後積極改善日韓關係的韓國總統尹錫悅，在這起爭議中被認為親日而遭到批判。兩國之間的爭議，恐怕還會繼續延燒一陣子。