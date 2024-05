駐以色列代表投書 呼籲讓台灣加入世界衛生組織

以色列耶路撒冷郵報昨日刊登駐以代表李雅萍專文,呼籲國際社會勿忘COVID-19慘痛教訓,世界衛生組織(WHO)應邀請台灣參加WHO及所有衛生技術會議,讓全球公衛合作架構更為完整。

創立於1932年的耶路撒冷郵報是以色列歷史最悠久且發行量最大的英文報,主要讀者包括政府官員及外交事務菁英。該報昨日以「該是讓台灣加入世界衛生組織的時刻」(Time to Allow Taiwan into WHO)為標題,刊載駐以色列代表李雅萍的專文。

文中指出,今年的世界衛生大會(WHA)將以「一切為了健康,人人享有健康」的主題為中心展開討論,為了有效因應未來可能的大流行病,WHO希望各國能從應對COVID-19的經驗中學習,並在本月WHA討論制定全球疫情協定(pandemic agreement)以改善大流行病的預防、準備和應對措施。然而,這項協定和相關協調機制只有在納入所有利害關係者的情況下才能取得全面的成功。

李雅萍說明,台灣在應對COVID-19方面取得了顯著成效,並透過第一時間捐贈口罩等行動得到了國際社會的肯定。然而,台灣尚未被邀請參加WHA和大多數WHO技術會議,這可能會威脅到台灣全面參與WHO大流行病協定的後續執行。

李雅萍在文中指出,考慮到台灣每年有數千萬的國際旅客,如果未來發生大流行病,不僅影響到台灣2400萬人口的健康和安全,還可能影響全球民眾。台灣未被納入WHO機制可能會導致大流行病信息的傳遞和分享出現延遲,甚至可能出現跨國協調的漏洞。

李雅萍表示,感謝美國及越來越多的理念相近國家注意到全球衛生網絡納入台灣的重要性,包括G7各國外長、美國務卿布林肯(Antony Blinken)今年再度公開支持台灣參與WHA及技術會議,敦促WHO邀請台灣參加。

李雅萍進一步指出,台灣在健康保險和智慧醫療方面,與以色列等國同樣處於全球領先地位,有能力也有意願為國際社會作出貢獻。台灣長期以來透過國際合作發展基金(ICDF)與以色列國際合作援助署(MASHAV)及各國分享經驗和提供建設,共同應對大流行病等公共衛生領域的挑戰。

李雅萍強調台灣致力於成為國際社會的「正義力量」,願意與其他國家分享最佳實踐和經驗,呼籲WHO納台參與,讓台灣加入全球良善力量的匯流,促進全民健康福祉,預防未來的流行病,這也有助於建立一個無縫的全球衛生框架。