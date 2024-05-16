快訊

中和摩鐵殺小姊弟！吸毒母凌晨裁定羈押禁見

影╱斯洛伐克總理中彈瞬間曝光！凶嫌混入人群後近距離連開5槍

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵！遭16女控下藥迷姦

洛杉磯郡訂西貢淪陷日表揚珍芳達 越南裔抗議

中央社／ 洛杉磯15日專電

洛杉磯郡近日宣布將4月30日訂為「珍芳達日」表揚女星珍芳達，不過這個日子正好是西貢淪陷日，引發越南裔抗議。

洛杉磯郡長霍瓦特（Lindsey Horvath）4月30日在郡長會議上宣布，每年4月30日是「珍芳達日」肯定珍芳達（Jane Fonda）一生對環保的貢獻。珍芳達在場接受表揚。

洛杉磯每日新聞（Los Angeles Daily News）報導，越南難民後代的加州州參議員阮珍納（JanetNguyen）、州眾議員謝德智（Tri Ta）對於洛杉磯郡的這項決定表達反對。

珍芳達過去的反越戰立場，加上4月30日正巧是「西貢淪陷日」，即1975年南越政權垮台，越共攻下西貢的日子，使得洛杉磯郡的這項表揚引發爭議。

越南裔美國人稱1975年4月30日為西貢淪陷日，這天通常也稱為「黑色四月」，象徵著越戰的苦難與流離失所。

珍芳達現年86歲，過去在越戰期間反戰立場鮮明，1972年曾訪問北越，接受越共電台訪問，與北越士兵砲台合照。這段往事在越戰退伍軍人、越南裔難民心中留下負面形象。

對於越南裔州議員聯合表達抗議，洛杉磯郡長發言人回應「為了尊重社區的聲音」，已經決定把「珍芳達日」改期，在4月「地球月」期間選定另一個日期表揚她。

郡長發言人表示，選定4月30日並非刻意，僅是因為當天是郡長會議的開議日期。

洛杉磯 越南 越戰

延伸閱讀

被迫從軍的幽靈公民：緬甸羅興亞人遭誘騙參軍，與中國精明的內戰仲裁

甜茶、Tilda Swinton最愛設計師入主Canada Goose 十月巴黎首獻季節新作

暴雨！西貢豪宅變水塘影片瘋傳 全家人奮力擋門阻洪水結果慘了

暴雨橫掃香港 山泥傾瀉17處 西貢清水灣道擬永久加固

相關新聞

影╱斯洛伐克總理中彈瞬間曝光！凶嫌混入人群後近距離連開5槍

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，如今社群平台流出不同視角影片，71歲凶嫌先混入人群，等待費...

斯洛伐克總理身中數槍！直升機送醫搶救 府方發言人證實：性命垂危

英國廣播公司（BBC）15日引述斯洛伐克通訊社TASR報導，總理費科在漢德洛瓦（Handlova）一棟召開政府會議的文化...

斯洛伐克總理遭政治暗殺！71歲凶嫌身分曝

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）稍早透露，總理已脫...

斯國總理遇刺歐洲領袖齊聲譴責 3周後歐洲議會選舉蒙陰影

斯洛伐克59歲總理費科（Robert Fico）15日在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的城鎮...

斯洛伐克總理身中5槍傳已脫險！ 副總理洩好消息：相信他會活下來

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，現場畫面顯示，71歲槍手辛圖拉（Juraj Cintula...

普亭訪陸前北大教授專文看衰俄國 北京在玩兩手策略？

5月14日，中國大陸和俄羅斯幾乎同步公布消息：俄羅斯總統普亭將於5月16日至17日對中國進行國事訪問。普亭就職僅一周就訪華，更值得注意的是4月13日發表在《經濟學人》的一篇文章，標題是「俄國肯定會輸掉烏克蘭戰爭」，作者是北京大學教授馮玉軍。 普亭很早就放話今年將訪問大陸。以大陸國家主席習近平對言論控制之嚴，馮玉軍又是北大的俄羅斯專家，發表個人意見，唱衰盟邦的機率趨近於零。既然如此，為何會有這樣一篇觸霉頭的文章出現？習近平有何盤算？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。