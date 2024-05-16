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斯洛伐克總理遭政治暗殺！71歲凶嫌身分曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
斯洛伐克總理費科遇刺，71歲槍手身分曝光。取自X
斯洛伐克總理費科遇刺，71歲槍手身分曝光。取自X

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）稍早透露，總理已脫離險境；而槍手於當場遭到制伏逮捕後，其身分也隨之曝光，當地媒體報導指為71歲的作家和政治活動家辛圖拉（Juraj Cintula）。

斯洛伐克內政部長艾斯托克（Sutaj Estok）稍早指出，總理身中5槍，胸部、腹部還有一處肢體中彈，並指初步資訊清楚表明，這是一場政治暗殺。

BBC、路透、法新社等報導，辛圖拉來自斯洛伐克的萊維斯鎮（Levice），2005年創辦「彩虹文學俱樂部」（DUHA Literary Club），曾撰寫過3本詩集和2本書，是官方的斯洛伐克作家協會成員，也曾任職過購物中心保安。

斯洛伐克作家協會已在臉書上證實，這名男子自2015年以來就一直是會員，並表示一旦證實他的嫌犯身份，將會立即取消「這個卑劣之人」的會員資格。

辛圖拉的兒子表示，父親合法持有槍枝執照，但指自己完全不知道父親的計畫和意圖。

當被問到是否和費科有仇時，辛圖拉的兒子說，「我會告訴你：他沒有投票給他。這就是我所能說的」。

路透分析指出，費科在俄烏戰爭中立場親俄，並啟動刑法和媒體改革，此舉造成人們對法治的擔憂，並引發街頭抗議。

法新社匿名援引辛圖拉8年前在社群媒體上傳的影片，稱「這個世界充斥著暴力與武器。人們似乎快要瘋了」。影片中還提到對移民和「仇恨與極端主義」的關切，表示歐洲各國政府「對這種混亂別無選擇」。

此外，該名犯嫌還說，他在萊維斯成立了「反暴力運動」組織，並將它定義為「一個旨在防止社會暴力蔓延的新興政黨。要防止歐洲戰爭和仇恨蔓延」。

對此，世界領袖齊聲譴責，美國總統拜登稱此舉為「可怕的暴力行為」，並表示美國大使館與斯洛伐克政府保持密切聯繫，並準備提供協助。

俄羅斯總統普亭則表示，「這種滔天罪行沒有任何正當理由」。歐盟理事會主席米歇爾稱，「沒有任何事能證明暴力或此類攻擊是正當之舉」。

斯洛伐克總理費科遇刺身中多槍後，緊急遭送院治療。路透
斯洛伐克總理費科遇刺身中多槍後，緊急遭送院治療。路透
槍手兒子表示，父親合法持有槍枝執照，但指自己完全不知道父親的計畫和意圖。路透
槍手兒子表示，父親合法持有槍枝執照，但指自己完全不知道父親的計畫和意圖。路透
71歲槍手辛圖拉據報是一名作家和政治活動家。法新社
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俄烏戰爭 斯洛伐克 美國

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