快訊

中和摩鐵殺小姊弟！吸毒母凌晨裁定羈押禁見

影╱斯洛伐克總理中彈瞬間曝光！凶嫌混入人群後近距離連開5槍

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵！遭16女控下藥迷姦

巴西南部洪災 外籍移民檢舉避難所仇外行為

中央社／ 聖保羅15日專電

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）發生暴雨洪災後，住在當地的海地和委內瑞拉移民在收容災民的避難所，遭遇仇外心理和歧視事件頻傳。

根據聯合國難民署（UNHCR）資料，有4.6萬名難民住在南大河州，其中大部分是委內瑞拉人（2.9萬人）、海地人（1.2萬人）和古巴人（1300人）。

巴西通訊社（Agência Brasil）今天報導，巴西海地人協會主席布魯諾（Anne Milceus Bruneau）在首府快樂港（Porto Alegre）北區一處避難所擔任志工，她對避難所內因仇外心理引發的歧視問題表示擔憂。

布魯諾在巴西生活近7年，據她說，避難所內供應的大多數食物都是生的，很多大人和孩子吃了後身體感到不適，要求換熟食，但沒有人理睬。

布魯諾說，有些海地難民家庭只分到一把牙刷，而且水供應不足，在她提出檢舉後，情況才有所改善。

布魯諾指出，分給國外移民的衣服條件最差，除臭劑、尿布和其他衛生用品也沒有在流離失所者中平均分配，「當移民向當局索取物資時，有時會被拒絕；只有協會出面時才能領到移民所需物資」。

布魯諾表示，不只一處避難所發生類似歧視事件，她說，「遇到這種情況，每個人都是平等的，不分種族、膚色，因為大家都在同一條船上」。

聯合國難民署工作人員桑德（Silvia Sander）指出，這些仇外心理檢舉案例不是偶發事件，如果洪水不退，災情繼續惡化，避難所內發生衝突或侵犯人權事件的風險預計將增加。

桑德強調，難民和移民應享有與同樣受到洪災影響巴西人相同的權利。

南大河州是巴西政府收容委內瑞拉人最多的一州，從北部羅賴馬州（Roraima）入境後遷移到巴西其他州的10萬名移民中，約2.1萬人抵達南大河州。

根據民防部門今天發布的最新數據，南大河州的暴雨洪災已迫使61.4萬人離開家園，其中7.6萬人在收容所避難，53.8萬人借住在親友家。

世界銀行（World Bank）估計，到2050年，拉丁美洲國家將有約1710萬人因氣候變遷流離失所，佔拉美地區人口的2.6%。

巴西 移民 難民

延伸閱讀

陸13口岸入境郵輪 遊客免簽停留15天

巴西豪雨「極度令人憂心」已釀143死125失蹤、53.8萬人流離失所

街頭足球運動風氣式微 巴西足球王國光景不復見

陸綜《歌手》將開播！網傳後藤真希參賽 網評：她更適合浪姐

相關新聞

影╱斯洛伐克總理中彈瞬間曝光！凶嫌混入人群後近距離連開5槍

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，如今社群平台流出不同視角影片，71歲凶嫌先混入人群，等待費...

斯洛伐克總理身中數槍！直升機送醫搶救 府方發言人證實：性命垂危

英國廣播公司（BBC）15日引述斯洛伐克通訊社TASR報導，總理費科在漢德洛瓦（Handlova）一棟召開政府會議的文化...

斯洛伐克總理遭政治暗殺！71歲凶嫌身分曝

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）稍早透露，總理已脫...

斯國總理遇刺歐洲領袖齊聲譴責 3周後歐洲議會選舉蒙陰影

斯洛伐克59歲總理費科（Robert Fico）15日在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的城鎮...

斯洛伐克總理身中5槍傳已脫險！ 副總理洩好消息：相信他會活下來

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，現場畫面顯示，71歲槍手辛圖拉（Juraj Cintula...

普亭訪陸前北大教授專文看衰俄國 北京在玩兩手策略？

5月14日，中國大陸和俄羅斯幾乎同步公布消息：俄羅斯總統普亭將於5月16日至17日對中國進行國事訪問。普亭就職僅一周就訪華，更值得注意的是4月13日發表在《經濟學人》的一篇文章，標題是「俄國肯定會輸掉烏克蘭戰爭」，作者是北京大學教授馮玉軍。 普亭很早就放話今年將訪問大陸。以大陸國家主席習近平對言論控制之嚴，馮玉軍又是北大的俄羅斯專家，發表個人意見，唱衰盟邦的機率趨近於零。既然如此，為何會有這樣一篇觸霉頭的文章出現？習近平有何盤算？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。