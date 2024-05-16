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斯國總理遇刺歐洲領袖齊聲譴責 3周後歐洲議會選舉蒙陰影

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
斯洛伐克總理費科15日遇刺，歐洲領袖齊聲譴責，6月即將登場的歐洲議會大選再蒙陰影。歐洲議會主席范德賴恩（如圖）亦譴責暗殺是對民主的卑鄙襲擊。路透
斯洛伐克總理費科15日遇刺，歐洲領袖齊聲譴責，6月即將登場的歐洲議會大選再蒙陰影。歐洲議會主席范德賴恩（如圖）亦譴責暗殺是對民主的卑鄙襲擊。路透

斯洛伐克59歲總理費科（Robert Fico）15日在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的城鎮漢德洛瓦（Handlova）遇刺，腹部中彈，歐洲領袖齊聲譴責暗殺是「懦夫行為」，並且警告暴力行動在歐洲「沒有立足之地」。

德國近幾個月發生多起針對政治人物的暴力襲擊，總理蕭茲（Olaf Scholz）對費科遇刺的消息感同身受表示：「我對斯洛伐克總理遭遇懦夫襲擊的消息深感震驚，歐洲政壇絕不允許暴力存在。」

另外，歐洲議會即將在3周後登場，主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也呼應蕭茲，譴責該起暗殺是對「斯國總理和民主」的「卑鄙襲擊」。

這次槍擊事件導致6月6日至9日的歐洲議會選舉的緊張氛圍升溫，近來德國、西班牙和愛爾蘭等國政治人物紛紛遇襲，已然使社會大眾的生活蒙上陰影，歐洲議會消息人士透露，費科遇刺恐怕進一步加劇整體政壇的暴力活動。

德國 斯洛伐克 蕭茲

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