斯洛伐克總理遭槍擊命危 我駐斯代表李南陽：譴責暴力行為

中央社／ 布拉第斯拉瓦15日專電

據媒體報導，斯洛伐克總理總理費科（Robert Fico）在漢德洛瓦（Handlova）遭槍擊，台灣駐斯洛伐克代表李南陽表示：「譴責暴力行為，盼總理早日康復。」

美聯社報導，根據電視頻道TA3，槍擊事件發生於距首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的城鎮漢德洛瓦。有人開了4槍，擊中費科的腹部，目前命危。

據德國之聲（DW）報導，這起事件發生在漢德洛瓦的「文化之家」（House of Culture）前，距關鍵的歐洲議會選舉僅3週，費科當時正在那裡與支持者會面。

有目擊者向路透社（Reuters）描述，現場聽到好幾聲槍響，隨後看到多名安全人員把某個人送進車裡，汽車迅速駛離現場。

法新社引述當地媒體報導，槍手已遭警方拘留。

德國之聲報導，漢德洛瓦醫院院長埃克哈托娃（Marta Eckhardtova）告訴法新社：「費科先生被帶到我們醫院，並在我們的血管外科診所接受治療。他後來從我們醫院被送往布拉第斯拉瓦。」

事發之後，各國政要紛紛表示慰問。台灣駐斯洛伐克代表李南陽告訴中央社記者，已在第一時間向斯洛伐克外交部表達慰問，並譴責暴力行徑，盼望總理早日康復。

斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）表示震驚，並譴責這是「野蠻與無情」的襲擊。她說：「祝福費科在關鍵時刻擁有強大力量，並從這次襲擊中迅速恢復。」

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在X平台（前身為推特）發文表示：「無論出於何種動機，對費科的攻擊無疑都應受到譴責。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也譴責這場攻擊，並表示：「這種暴力行為在我們的社會中沒有立足之地，它破壞了民主，而民主是我們最寶貴的共同利益。」

據英國衛報（The Guardian）報導，費科是一位資深政治家，自去年10月選舉在斯洛伐克重新掌權，部分原因是承諾停止對烏克蘭的軍事援助，以及批評針對俄羅斯的制裁與LGBTQ+權利的反對運動。

斯洛伐克

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