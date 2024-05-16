斯洛伐克總理遇刺 生命垂危

英國廣播公司（ＢＢＣ）十五日引述斯洛伐克通訊社ＴＡＳＲ報導，斯洛伐克總理費科在漢德洛瓦一棟文化社區中心前遭槍擊，腹部中槍，法新社引述當地官員報導，費科身中數槍。政府發言人說，費科有生命危險，已由直升機轉送另一間醫院治療。

現場記者指，可聽到數聲槍響，警方已在現場逮捕開槍嫌犯。漢德洛瓦位於斯國中部，在首都布拉第斯拉瓦東北方約一百八十公里。

路透引述當地媒體報導，槍手開了四槍，一發擊中費科腹部。法新社引述斯國官員報導，費科中了數槍。

現場照片顯示，安全人員立即護送費科上車送醫治療，院方稱費科抵達醫院時仍有意識。但路透報導，政府發言人隨後表示，費科有生命危險，因此緊急由直升機送往另一間設備較好的醫院。

即將卸任的斯國總統查普托娃說，對費科遭遇「殘暴無情」襲擊感到震驚。

ＢＢＣ指出，去年九月斯國大選後，費科重返執政，領導民粹主義、民族主義聯合政府。他在斯洛伐克一直是頗具爭議的人物，因親俄反美言論而聲名鵲起。今年一月，他停止了對烏克蘭的援助。