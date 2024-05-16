聽新聞
test
0:00 / 0:00

斯洛伐克總理遇刺 生命垂危

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
斯洛伐克總理費科十五日遭槍擊，現場一人被捕。（路透）
斯洛伐克總理費科十五日遭槍擊，現場一人被捕。（路透）

英國廣播公司（ＢＢＣ）十五日引述斯洛伐克通訊社ＴＡＳＲ報導，斯洛伐克總理費科在漢德洛瓦一棟文化社區中心前遭槍擊，腹部中槍，法新社引述當地官員報導，費科身中數槍。政府發言人說，費科有生命危險，已由直升機轉送另一間醫院治療。

現場記者指，可聽到數聲槍響，警方已在現場逮捕開槍嫌犯。漢德洛瓦位於斯國中部，在首都布拉第斯拉瓦東北方約一百八十公里。

路透引述當地媒體報導，槍手開了四槍，一發擊中費科腹部。法新社引述斯國官員報導，費科中了數槍。

現場照片顯示，安全人員立即護送費科上車送醫治療，院方稱費科抵達醫院時仍有意識。但路透報導，政府發言人隨後表示，費科有生命危險，因此緊急由直升機送往另一間設備較好的醫院。

即將卸任的斯國總統查普托娃說，對費科遭遇「殘暴無情」襲擊感到震驚。

ＢＢＣ指出，去年九月斯國大選後，費科重返執政，領導民粹主義、民族主義聯合政府。他在斯洛伐克一直是頗具爭議的人物，因親俄反美言論而聲名鵲起。今年一月，他停止了對烏克蘭的援助。

斯洛伐克 直升機

延伸閱讀

路透：美台4月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演

就是想飛…進口零件組裝直升機無照飛行 他和技師更一審仍判緩刑

海巡士官長柯博承救援殉職 空勤總隊有疏失仍得賠家屬1138萬

綠光竄天際！莽男亂指雷射筆影響直升機飛安恐遭重罰

相關新聞

斯洛伐克總理身中數槍！直升機送醫搶救 府方發言人證實：性命垂危

英國廣播公司（BBC）15日引述斯洛伐克通訊社TASR報導，總理費科在漢德洛瓦（Handlova）一棟召開政府會議的文化...

斯洛伐克總理遇刺 生命垂危

英國廣播公司（ＢＢＣ）十五日引述斯洛伐克通訊社ＴＡＳＲ報導，斯洛伐克總理費科在漢德洛瓦一棟文化社區中心前遭槍擊，腹部中槍...

「阿拉伯版」申根簽證年底前推出 適用海灣6國

波斯灣合作理事會日前決議，在今年底前推出海灣地區「大旅遊簽證」，概念類似歐洲多國適用的「申根簽證」，讓遊客一證遍遊海灣6...

冒犯君主罪遭起訴 泰國維權女鬥士絕食抗議身亡

泰國獄政廳表示，因冒犯君主罪而被拘留的28歲維權人士內蒂蓬（Netiporn Sanae-sangkhom）在拘留期間絕...

讓戰犯種樹播下和平種子？哥倫比亞減刑計畫引非議

在哥倫比亞前軍事將領托瑞斯監督下，有數百人命喪黃泉，托瑞斯也曾為此身陷囹圄，現在的他正在參與替代性量刑計畫，每天都在種樹...

巴黎清潔隊員罷工！要求奧運期間加發獎金 街道垃圾恐堆積成山

距離巴黎舉辦夏季奧運兩個半月之際，這座法國首都的清潔隊員今天展開罷工，要求奧運期間加發獎金，若是無法達成共識，此次罷工將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。