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斯洛伐克總理遇刺送醫！當街連傳數聲槍響 警方逮捕開槍兇嫌
英國廣播公司（BBC）15日引述斯洛伐克通訊社TASR報導，總理費科在漢德洛瓦（Handlova）一棟召開政府會議的文化社區中心前遭槍擊。現場記者指出，可聽到數聲槍響。費科已被送醫治療，警方已逮捕襲擊的嫌犯。
漢德洛瓦位於斯國中部，在首都布拉第斯拉瓦東北方約180公里。
路透引述當地媒體TA3報導，現場有4發槍擊，其中有1發擊中費科腹部。斯國內政部發言人已向路透證實費科遇襲，但未透露其現況。即將卸任的斯國總統查普托娃說，對費科遭遇「殘暴無情」襲擊感到震驚，希望他早日康復。
BBC指出，去年9月斯國大選後，費科重返執政，領導民粹主義、民族主義聯合政府。
得知費科遇襲，歐盟執委會主席范德賴恩已表譴責。羅馬尼亞總理喬拉庫表示震驚，稱務必將凶手確實法辦。捷克總理費亞拉亦表震驚，盼費科康復。德國總理蕭茲說，歐洲政壇不容暴力。
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