斯洛伐克總理遇刺送醫！當街連傳數聲槍響 警方逮捕開槍兇嫌

負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他指出這起案件具有特殊意義，並表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。

2024-05-15 17:15