冒犯君主罪遭起訴 泰國維權女鬥士絕食抗議身亡

泰國獄政廳表示，因冒犯君主罪而被拘留的28歲維權人士內蒂蓬（Netiporn Sanae-sangkhom）在拘留期間絕食抗議，於今天死亡。

法新社報導，內蒂蓬是支持民主團體「塔魯旺」（Thaluwang，意為「粉碎王宮」）的維權人士，自1月以來一直遭到審前羈押。

她因2020年對王室車隊進行抗議，遭依泰國嚴厲的冒犯君主法起訴。當時正是泰國青年帶領的民主運動高峰。

泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）及王室成員受到舉世數一數二嚴厲冒犯君主法保護，每項罪行都可能使觸法者遭判15年監禁。

內蒂蓬在被拘留後不久就對泰國司法體系展開絕食抗議，因健康問題立即被轉送監獄醫院。

根據獄政廳聲明，內蒂蓬罹患腿部和手臂無力以及貧血，但是拒絕醫院提供的「礦物質和維生素」。

聲明中說：「她於今天早上心臟驟停，對治療沒有反應，造成她於上午11時22分平靜離世。」聲明表示，醫院將會驗屍以確定死因。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）東南亞區域辦事處表示，對於內蒂蓬之死「深感不安」。

辦事處在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上貼文表示：「我們呼籲對她的死亡和照護展開透明和公正的調查。言論自由與和平集會是基本權利。」

據人權律師協會（Human Rights LawyerAssociation）表示，泰國至少有2名政治犯展開絕食抗議。