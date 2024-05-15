讓戰犯種樹播下和平種子？哥倫比亞減刑計畫引非議
在哥倫比亞前軍事將領托瑞斯監督下，有數百人命喪黃泉，托瑞斯也曾為此身陷囹圄，現在的他正在參與替代性量刑計畫，每天都在種樹，然而受害者家屬並不樂見相關計畫。
法新社報導，如同這個南美洲國家另外數十名被指控的戰犯，61歲的托瑞斯（Henry Torres）正在參加一項替代性量刑計畫，有些受害者家屬譴責這項計畫是對正義的「嘲弄」。
托瑞斯告訴法新社：「我們不僅是在恢復生態系統，也是在盡量減少我們造成的傷害…這是一種補償損害又不用被剝奪自由的方法。」
托瑞斯指揮的一個旅被認為對數百人遭冷血處決負有責任，因為軍隊試圖誇大與左翼游擊隊的戰鬥成果。
特別和平審判庭（JEP）說，2002年至2008年間，有大約6400名平民遭軍方處決，軍方宣稱他們是敵方戰士。
政府2016年與曾經強大的前叛軍組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）達成和平協議後，成立特別和平審判庭，以審判在長達數十年的衝突中犯下的最嚴重罪行。
根據和平協議，法院可以為承認罪行並向受害者賠償的人，提供入獄或減刑的替代方案。
特別和平審判庭主席魏達爾（Roberto Vidal）告訴法新社：「在一場非常嚴重的戰爭之後，我們正努力使我們的社會和解。這非常新且非常複雜。」
像「播下和平種子」（Sowing Peace）這樣的倡議有46名將士參與，是「我們正在學習如何建立相關方案的試點計畫」。
然而，受害者家屬並不樂見相關計畫。
受害者協會發言人阿迪加（Margarita Arteaga）說：「來種樹吧…這簡直就是一種嘲弄。」她的兄弟凱梅爾（Kemel）2007年被官兵殺害。
阿迪加說，「我能理解植樹的象徵意義，但這無法修復」已經發生的事情。
阿迪加建議相關計畫應該更進一步，讓像托瑞斯這樣的官兵造訪各軍營，「告訴受訓士兵他們做了什麼，而什麼不應該（再次）發生」。
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