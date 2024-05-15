居民聲請禁止島根核電廠2號機重啟 廣島高院駁回

日本島根縣松江市的島根核電廠2號機正在準備重啟運轉，有關幾位居民要求禁止重啟運轉聲請假處分，廣島高等法院松江支部今天決定駁回。

日本放送協會（NHK）報導，島根核電廠2號機從2012年因定期檢查停機後就未再運轉，2021年通過日本原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）審查後，負責營運的中國電力公司持續就計畫今年12月重啟運轉進行準備。

面對中國電力公司的重啟運轉計畫，島根縣及鳥取縣4位居民主張「中國電力公司假想核電廠附近會發生的地震最大規模太低，也低估島根縣內發生火山噴發時的火山灰沉積量」，聲請假處分要求禁止島根核電廠2號機重啟運轉。

廣島高院松江支部法官松谷佳樹今天做出決定，有關假想的地震規模部分經過原子力規制委員會確認，不能說有立即的不合理，也不能說存在錯誤或遺漏之處。

至於火山噴發的假想部分，法官認為基於地質調查結果等，無法認同居民主張有大量火山灰沉降之虞。

協助居民聲請假處分的律師海渡雄一說，法院這次所做決定等於是說「原子力規制委員會都說可以重啟運轉，所以法院也不會有任何異議」，是極為不合理的決定。

海渡說，為了推翻這次法院所做決定，接下來會跟居民共同努力。

中國電力公司表示，這代表公司至今提出的主張獲得認同，法院做出適當的決定，他們會持續以確保安全作為首要事項，透過推動安全對策工程，打造讓地方所有民眾都能安心的發電廠。