台泰聯手攔截夾藏毒品思樂冰機 疑集團連續犯案

泰國警方14日和法務部調查局合作攔截一批塞在思樂冰機內、準備要運往台灣的14.8公斤海洛因，泰警追查發現這起思樂冰機案和之前3起毒品案有關聯，高度懷疑是同一個犯罪集團所為。

泰國警方在3月時曾查獲一起要把毒品從泰國運往澳洲的案件，持續追查發現同一名泰籍女子申請把形似變形金剛的機器人模型送往台灣展示，泰國警方和調查局合作，4月24日在曼谷一處貨運倉庫攔截這批機器人模型，並在模型內查獲320公斤K他命。

泰國警方循線持續追查，5月14日又在曼谷一處貨運公司查獲一批毒品，犯罪集團在多台思樂冰機的機體內塞入共14.8公斤海洛因，準備運往台灣。

泰國肅毒委員會（Office of the Narcotics ControlBoard, ONCB）祕書長帕努拉（Phanurat Lukboon）和肅毒委員會毒品執法辦公室主任普林（PrinMekanandha）今天舉行記者會說明案情。

泰國警方調查發現，毒品擬運往澳洲案、變形金剛模型案及今天公布的思樂冰機案，以及去年台灣調查局在高雄查獲一起咖啡機內夾藏上億元海洛因磚案件，疑似是同一個犯罪集團所為。

普林指出，夾藏在思樂冰機內的海洛因是從寮國進入到泰國，目前他們查到的相關嫌犯是泰國人，至於背後是否有更大主嫌，泰國警方會持續追查相關人身分。

泰國警方預估，若這批海洛因進入到台灣市場，零售價將可達到1億泰銖（約新台幣8800萬元），泰警仍在追查上游，至於台灣方面的共犯，調查局也在持續追查中。

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