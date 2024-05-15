小飛機機腹著地降落 日本福井機場跑道暫閉

5月14日，喬治亞國會以84票對30票三讀通過備受爭議的《境外影響力》法案，引發國內大規模抗議示威。根據法案，未來所有資金來源超過20%來自境外的組織必須註冊為「外國代理人」，違者將承擔25,000喬治亞拉里（約台幣30萬元）以上罰款。喬治亞民眾擔憂國家將以該法箝制異議、對民主自由帶來重大威脅。該法由親俄的執政黨喬治亞之夢（Georgian Dream）起草，法案版本與俄羅斯立法版本相似，也直接觸及喬治亞究竟親俄，或親歐洲與西方的價值對抗。

2024-05-15 15:30