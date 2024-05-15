陸韓5月底是否舉行雙邊峰會 消息人士：視南韓520對台姿態而定

中國大陸、南韓與日本三邊峰會將在5月底舉行，南韓英文報「韓國時報」14日獨家披露，陸方已確認國務院總理李強會參加。不過，根據一位和陸方最高層官員有聯繫的消息人士說法，陸方是否會同意跟韓方在峰會期間舉行雙邊會談，取決於韓方是否將兌現承諾，不會派出代表團參加中華民國準總統賴清德的520就職典禮。

總部位於南韓首爾的「韓中全球協會」主席禹守根表示，他最近在4月訪問中國大陸期間，跟中共中央辦公廳與中國大陸國務院的陸方高層官員私下討論時，對方披露了陸韓雙邊會談完全取決於韓方關於台灣的立場。

禹守根表示，「如果，在5月20日，中國如他們曾表明的，看到韓國沒有派出特使團到台灣，參加新總統的就職典禮後放了心，中國將點頭同意，舉行單獨的雙邊峰會」。他表示，「換句話說，中韓關係的現況，完全取決於韓國的主動行動」。

禹守根接著表示，尹錫悅總統已經同意，南韓不會派出代表團，而且只有「駐臺北韓國代表部」的代表會參加就職典禮，儘管南韓國會有些議員可能會選擇出席，但此事超出了尹錫悅總統的控制。

禹守根長期擔任南韓的中國大陸政策制定者顧問，也是韓中友好聯合總會的會長。他表示，「中國急於判斷首爾是否願意調整其親美的外交政策立場，如果總體態度與氛圍友好，此次峰會可能宣布更多優惠政策、人文交流、更緊密的經濟聯繫，與最終改善雙邊關係」。