李顯龍卸任前談台海 預估美中緊張恐「再持續20年」

新加坡總理李顯龍執政20年後於15日卸任，他卸任前談及台海時表示，美中之間的矛盾與緊張恐怕持續20年或更久。

新加坡媒體集團「新傳媒」報導，李顯龍表示，美中兩國關係起初是正面的，有問題但基本上仍會互相合作，如今卻充滿爭議。

李顯龍分析，美中雙方在立場和利益上存在很深的矛盾，「相信會持續很長時間，超過10年，可能20年或甚至更久」，幸運的是新加坡和美中兩國關係良好。

他提到，新加坡和中國大陸維持良好關係已有很長一段時間，除合作開發蘇州工業園區及天津生態城，他擔任總理20年間，雙方也在重慶開展第3個政府間合作項目，並簽署「升級版中新自貿協定」，整體來說和中國大陸關係十分友好。

李顯龍認為，中方知道新加坡希望和他們有更多合作，也不與他們做對，同時中國大陸也清楚，雖然新加坡人多數是華人，「但我們和中國大陸不同，這是很重要的。如果我們能維持一個正常的關係，以國家利益為基礎，它就不能是基於種族認同」，「你不能說我們同祖同族，我們就必然擁有相同歷史。」

近年地緣政治局勢多變，而新加坡卻能在之中依舊站穩腳跟，李顯龍表示，新加坡和多個大國都是朋友，希望這些國家在該區域有建設性地活動，幫助維持區域安全與繁榮，「美國人正在這麼做」，正因我們是朋友，當他們有事相求時，我們有時能幫上忙。