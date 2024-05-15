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石川強震後首度認定災害關聯死 罹難者增至260人

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本石川縣官方昨天召開第一次審查會，認定30名死者屬今年1月1日能登半島地震的「災害關聯死」，加上在地震中直接死亡的人數後，能登半島地震罹難者已攀升至260人。

石川縣地方媒體「北國新聞」採訪得知，截至5月14日，石川縣七尾市以北的6個市政府或町公所，總共接獲逾120名死者家屬申請判定家人是否為「災害關聯死」。隨著審查持續進行，能登半島地震的罹難者預料將更為增加。

石川縣政府與相關的市政府及町公所，昨天首度召開非對外公開的審查會。縣府說明，審查會委員包含3名律師與2名醫師，並參考2016年熊本大地震、2018年西日本豪雨等大規模災害判斷申請案。

昨天的審查會認定了30人屬「災害關聯死」，包括輪島市9人、珠洲市14人、能登町7人。若經家屬同意，市政府及町公所預計將公布「災害關聯死」的罹難者姓名、性別、年齡、死亡經過等資訊。

而昨天未通過審查的5名個案均是珠洲市接獲的申請案，且被審查會委員要求提供其他資料，預計下次召開審查會時再次審查。審查會之後將每個月舉辦一次。

石川縣今年1月1日發生最大震度7級的強震，石川縣政府至今指出，因地震直接死亡的人數為230人，且另有15名死者疑為「災害關聯死」。

縣府表示，若接獲疑為「災害關聯死」的15名個案家屬所提出的申請，也將審查是否為「災害關聯死」。

北國新聞昨天詢問石川縣內19個市町公所後得知，總計至少123人申請審查「災害關聯死」，且官方陸續接獲有關申請的新諮詢案件。

「災害關聯死」與直接死於天災的罹難者不同，是因為疲於避難生活、環境變化的壓力等因素造成身體健康惡化而往生。若經過地方政府認定為「災害關聯死」，罹難者家屬可依法獲得最多500萬日圓（約新台幣104萬元）的災害救助金。

地震 日本 醫師

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