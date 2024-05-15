美對中加徵關稅 專家：美國選舉年拉攏產業民眾

美國宣布對中國進口商品加徵關稅，中國商務部批評，嚴重影響中美合作氛圍；中國專家認為，拜登（Joe Biden）試圖拉攏產業、表態民眾，另也有施壓歐盟等盟友看齊美國政策味道。

白宮在當地時間14日表示，美國將對價值180億美元（約新台幣5825億元）從中國進口的商品加徵關稅，包括電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業。電動車關稅稅率預計於今年增至原來的4倍，來到100%；半導體關稅稅率則將於明年底前從25%增至50%。

中國官媒環球時報今天報導引述專家學者意見指出，美國持續打壓中國產業，由於正值美國選舉年，拜登政府拋出加徵關稅措施也有拉攏產業、爭取選民等政治目的，另也有施壓歐盟為主等盟友看齊美國政策的意圖。

外交學院國際關係研究所教授李海東表示，美國傳統汽車製造業涉及大規模就業，從燃油車往電動汽車轉型有許多困難，拜登政府這波加稅，一方面是為了拉攏美國傳統汽車製造巨頭的支持；另一方面也是對美國民眾表明，將保證美國在全球新能源領域的領導權。

李海東提到，美國這波加徵關稅也是希望向以歐盟為主的盟友施壓，引導這些國家看齊美國政策，這或將破壞中歐合作與經濟全球化，也會影響當前全球經濟的復甦進程，可以說是「高度不負責任的」。

中國（深圳）綜合開發研究院財稅貿易與產業發展研究中心主任韋福雷認為，美國不是中國電動汽車廠商的主要市場，這次電動車關稅增至100%，這是試圖將中國電動汽車擋在美國大門外。

韋福雷指出，美國現有政策自相矛盾，中美新任氣候變遷特使近期在華盛頓會晤，美國卻又將中國新能源產品定義為「過剩產能」，將其作為打壓對象。

韋福雷認為，在新能源領域中，美國強拉歐洲針對中國產品的趨勢值得警惕。歐盟必須了解，中國新能源產業具備規模與成本優勢，一旦歐盟對中國發起反傾銷、反補貼等貿易保護措施，只會導致雙輸局面。