快訊

新交通標誌？路面出現「神秘十字架」 真相揭曉讓人長知識

有共犯？遭悶殺2子女疑生前被下藥 1男1女遭傳喚、檢警擇期解剖

馬斯克利用X玩外交遊戲 討好印度巴西等國領袖換公司利益

法囚車遇襲2人殉職 數百警力搜捕槍手與逃逸囚犯

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導
法國北部14日上午發生監獄官員運送犯人時遇襲事件，圖為事件現場正進行鑑識作業。法新社
法國北部14日上午發生監獄官員運送犯人時遇襲事件，圖為事件現場正進行鑑識作業。法新社

法國北部一處高速公路收費站今天發生囚車遇襲事件，導致一名涉及黑幫販毒殺人的囚犯逃逸。當局出動大規模警力，搜捕一群伏擊囚車殺害兩名獄警的槍手和逃逸的囚犯。

綜合法新社與路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）矢言盡一切努力逮捕這起攻擊案的幕後黑手，包括仍在逃的囚犯和幫助他脫逃的人。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）說，這起事件造成兩名獄警殉職、3人受傷；還有1人在醫院處於生死關頭；另有兩人在加護病房接受治療。

此案發生在法國北部厄爾省（Eure）安卡維爾市（Incarville）的公路收費站。

當時囚犯剛結束諾曼第大區（Normandy）盧恩市（Rouen）法官的訊問，正要被送回艾弗勒市（Evreux）的監獄。

檢方說，囚車行經收費站時，一輛寶獅（Peugeot）贓車迎面撞來，還有一輛奧迪（Audi）跟在囚車後面，槍手從車上朝囚車車隊的兩輛車開火。

馬克宏在社群平台X上寫道，當局「正盡一切努力找到這起犯罪的凶手…我們不會退讓」。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）說，已動員數百名警力和憲兵加入搜捕行動。他還提到，這次有兩名男性獄警喪命，是自1992年以來第一次有獄警在執行任務時身亡。

貝庫歐說，逃逸囚犯是1994年出生的阿姆拉（Mohamed Amra），他上週遭判加重搶劫罪成立，並在一樁綁架致死案中被起訴。

一名熟知相關案件的消息人士說，阿姆拉涉嫌參與毒品走私和下令黑幫殺人。

另一名消息人士說，阿姆拉涉嫌主導一個犯罪網絡。部分媒體指稱，他的綽號是「蒼蠅」（LaMouche）。.

阿姆拉的律師說，阿姆拉上週末就曾企圖鋸斷牢房柵欄越獄。

殺人 法國 馬克宏

延伸閱讀

嘉市議員林煒軒遭逼車遇襲案 嘉檢傳喚某議員訊後請回

林煒軒遇襲案傳喚嘉市議員到案 嘉檢：訊問請回

聯合國車輛在拉法遇襲！首名外籍工作人員罹難

空氣瀰漫腐爛惡臭…以吹哨者爆巴人受虐慘況 資歷不足醫師為囚犯截肢

相關新聞

法囚車遇襲2人殉職 數百警力搜捕槍手與逃逸囚犯

法國北部一處高速公路收費站今天發生囚車遇襲事件，導致一名涉及黑幫販毒殺人的囚犯逃逸。當局出動大規模警力，搜捕一群伏擊囚車...

喬治亞國會通過外國代理人法 華府警告重新審視兩國關係

路透報導，喬治亞國會14日通過「外國代理法案」三讀和最終程序，成千上萬抗議者聚集首都特比利西街頭示威，美國警告若法案不符...

台德攜手促進民主韌性 民間對話平台成兩國新橋梁

「台德民間論壇」14日於柏林展開兩天會議，今年主題為「建立韌性連結：機會與挑戰」。德國外交部於開幕酒會表示，身為民主盟友...

音樂串流平台分潤不公！英國政府如何援救創作者？

音樂串流媒體產業近年來引發有關音樂行業分潤制度不公的議題，導致英國政府調查該產業現況與危機。最新的英國下議院媒體文化與運動委員會（DCMS Committee）的調查報告再次引發了對這一產業的關注。報告指出，由於串流時代所帶來的版權收入不公平和不透明，對於許多音樂創作者來說，生活和收入日益不穩定，生計也面臨困難。

一為國安二為抗暖化 拜登禁美國進口俄羅斯鈾

美國今天表示，美國在對俄羅斯核產業這項莫斯科重要財源下達鈾進口禁令後，有信心這項舉措在提升國安、達成氣候目標上都有助益

加拿大野火逼近石油重鎮 焚燒面積達1萬公頃、當局急撤6000人

路透報導，加拿大主要產油省分亞伯達（Alberta）上周起遭遇大規模野火侵襲，加上乾燥氣候和強風助長，火勢於當地時間14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。