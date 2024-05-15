台德攜手促進民主韌性 民間對話平台成兩國新橋梁

「台德民間論壇」14日於柏林展開兩天會議，今年主題為「建立韌性連結：機會與挑戰」。德國外交部於開幕酒會表示，身為民主盟友，台德兩地面臨相似挑戰，期許論壇能擴大德國和台灣交流，共同找出開放民間社會彼此可以相互學習的地方。

「台德民間論壇」（Deutsch-TaiwanischeDialogplattform）是第一個由德國官方與台灣共同推動的民間交流對話論壇，由德國外交部亞太司司長司佩蘭（Petra Sigmund）倡議。

駐德代表謝志偉向中央社透露，2019年德國外交部主動聯繫台灣，表達有意擴大對台關係，希望成立一個拓展德國與台灣民間交流的平台。雖然計畫因疫情延宕，但在雙方外交部及多方努力下，「台德民間論壇」終於順利成型。

司佩蘭13日於論壇開幕酒會表示，德國遵循的「一中政策」雖限制德台間某些領域交流，民間交流卻不設限。兩地在經濟、文化、科學和學術等領域有密切而實質的關係。

此外，身為民主國家，德國和台灣面臨許多共同挑戰。此次論壇集中討論的民主韌性、環境永續、數位與科技創新等議題在德國和台灣都是熱烈討論的問題。雙方可透過今年論壇相互學習，分享彼此的知識和經驗。

近年來由於地緣政治和在半導體供應鏈中的重要角色，台灣的政治和科技成為國際關注焦點。德方論壇主席、歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Buetikofer）則特別強調公民社會的重要性，認為這是除了政治與經濟外，「支撐一個社會的第三隻腳」。

包瑞翰稱許台灣有著多元與活力的公民社會，期許未來兩國能在「以諮詢的方式陪伴」（BeratendBegleiten）下，支持和幫助對方克服開放社會遇到的挑戰，以開啟台德夥伴關係新篇章。

台灣方主席、政治大學社會系退休教授顧忠華也認為，德台兩地的公民社會都具有強大韌性。以台灣從威權轉型到民主的經驗為例，說明民間運動與組織是推動性別、原住民、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）平權等普世價值的核心力量。

他分享年輕時留學德國的經歷：「德國對自由主義、民主、福利國家和法治理念的堅持，使其成為普世價值的典範。我1980年到1987年在德國求學後將所學帶回台灣，並見證這個國家的深刻變革，所以今天能回到這裡非常感動。」

除了各界學者專家，參與論壇的還有各政黨代表，包括德國綠黨（Die Grünen）與自民黨（FDP）議員。台灣立法院有席次的政黨代表有東吳大學政治系教授劉書彬、政大外交系教授黃奎博與前立委何志偉，這些政黨代表把在柏林的交流經驗帶回台灣，讓民間論壇的交流為兩國帶來一定的政策影響力。

首屆「台德民間論壇」於15日落幕，根據計畫第二屆論壇將在台北舉行，雙方期待透過更多公民社會的交流與合作，進一步擴大及深化台德兩國之間的韌性和關係。