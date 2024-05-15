一為國安二為抗暖化 拜登禁美國進口俄羅斯鈾

美國今天表示，美國在對俄羅斯核產業這項莫斯科重要財源下達鈾進口禁令後，有信心這項舉措在提升國安、達成氣候目標上都有助益。

法新社報導，總統拜登昨天把國會上下兩院廣泛支持的法案簽署成法後，美國8月12日起將不得進口任何俄羅斯鈾。

美國能源部數據顯示，儘管俄羅斯因全面入侵烏克蘭而面臨廣泛制裁，所提供的濃縮鈾卻仍占美歐用量約2至3成，占全球用量4成4。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天發布聲明說：「俄羅斯持續利用自身的軍工基礎對烏發動戰爭，並破壞國際和美國安全，當中有部分是因為它有鈾出口這筆財源。」

拜登簽署的這道立法，將撥出27.2億美元資金給能源部投資美國境內的鈾濃縮，回應了美國核產業長期以來的訴求。

拜登政府向來支持以核能當作打擊氣候變遷之道。

這項技術不會產生造成地表氣溫快速上升的二氧化碳，但環保人士對此意見分歧，包括發生事故的可能性。

根據去年杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），美國、英國、加拿大、法國與日本承諾於3年內聯合投入42億美元的公共和私人資金，來加強核電的鈾供應鏈。

米勒表示，總統拜登簽署的新法「將向產業、盟友和夥伴提供一個保證，也就是美國已做出明確決定，於未來幾十年期間建立一個安全、免於敵方影響的核燃料供應鏈」。

根據這道新法，在2027年底之前，美國能源部可以在特殊情況下，對俄羅斯鈾禁令簽發豁免令。