聽新聞
test
0:00 / 0:00
「願榮光歸香港」遭禁 YouTube失望但同意封鎖
香港法院上週針對「願榮光歸香港」一曲頒布臨時禁制令。影音頻道YouTube今天表示，將遵守法院裁定，阻擋32支被視為應禁止內容的影片連結。
路透社報導，香港當局申請禁播「反對逃犯條例修訂草案運動」（反送中）歌曲「願榮光歸香港」，香港高等法院上訴法庭上週裁決港府勝訴。
YouTube表示，將根據使用者的地理位置，在香港平台上封鎖法院禁制令視為「禁止發布」的影片。
YouTube在聲明中說：「我們對法院裁定結果很失望，但會遵守法院的移除命令。我們將繼續研議上訴的選項，以促進資訊取得。」
YouTube表示，隨著公司系統處理相關變更，這些影片連結最終不會再出現於香港的谷歌（Google）搜尋頁面上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言