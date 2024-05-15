拜登加徵對中關稅…左批北京補貼竊取 右打川普根本沒用

美國總統拜登14日宣布對中國大陸電動車、鋼鋁等特定商品加徵關稅，他左批中方大量補貼，不是競爭而是竊取，右打前總統川普跟北京簽署貿易協議根本沒用，川普酸拜登「讓中國吃定我們」，拜登反擊說，「他（川普）餵養他們（中國）很久了。」

拜登在白宮玫瑰花園表示，中國大陸大量補貼特定商品，壓低陸製商品價格充斥美國市場，中方還脅迫美國公司要轉移技術才能在中國大陸做生意，種種反競爭手段不是競爭而是竊取，已經對美國造成傷害。

拜登回憶，2000年便宜的陸製鋼鐵充斥美國市場，賓州與俄亥俄州遭遇重創，1.8萬名勞工失業，「我不會讓此事重演」；他說，「我今天宣布加徵關稅，確保我們的勞工不會因不公平的貿易手段而受害。」

美國政府著手對價值180億美元的中國大陸製電動車、鋰電池與礦物、太陽能板、半導體、鋼鋁及醫療用品等7關鍵產業產品提高或開徵關稅，自今年起花3年分階段上路；電動車由25%提高到100%，電動車用鋰電池及電池用零組件稅率由7.5%提高到25%，太陽能板由25%提高到50%，半導體稅率由25%提高到50%。

這堪稱拜登主政以來對中方實施的最廣泛關稅措施，拜登表示，這是跟中國大陸公平競爭，不是衝突，讓美國處在一個較有力的位置去贏得對中經貿競爭；亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）在智庫活動否認這是掀起對中貿易戰。

拜登表示，美國旨在對抗中國在這些產業產能過剩的問題，電動車的未來將會是美國製造、工會工人製造，「我們絕不會讓中國不公平地掌控汽車市場。」

拜登說，除了加徵戰略性且針對性的關稅，他也透過跨黨派基礎建設法案與晶片法案加強投資美國；「我的前任承諾要增加美國出口，刺激製造。但他兩個都沒做到，他失敗了。」

拜登抨擊川普與北京簽署貿易協議，中方應加購2000億美元的美國商品，實際上中國大陸進口數額幾乎沒變；現在川普喊出上任後對所有外國商品全面加徵關稅，「他就是不懂」，這樣做會讓每個美國家庭平均一年多花1500美元。

拜登說，他為中方不公經濟作為、台海和平穩定、振興區域盟友和捍衛美國科技挺身而出，而「這些對中國困難的對話，我的前任從未想過要這麼做。」

川普14日在紐約表示，拜登的新關稅應該擴及更多商品，因「中國現在吃定我們（China's eating our lunch right now）」。

拜登反擊指，川普餵養中國大陸好一段時間了（He's being feeding them a long time.）。

中國大陸駐美大使館發言人劉鵬宇14日在線上吹風會回應產能過剩說，稱這是美國炒作的假議題，目的是阻礙中國追求高品質發展，拿中國來當美國國內問題的代罪羔羊，呼籲美方停止以產能過剩為藉口推動貿易保護。