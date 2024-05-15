2023年自然災害流離失所人數 巴西排名第6

國際移民組織（IOM）今天公佈數據顯示，世界上流離失所的人數空前。2023年，巴西是全球排名第6，因自然災害被迫離開家園的國家，達74.5萬人。

巴西新聞網站UOL專欄作家查德（Jamil Chade）今天撰文指出，根據國際移民組織，2023年受自然災害影響最大的國家包括中國，470萬人流離失所；菲律賓250萬人；索馬利亞200萬人；孟加拉170萬人；緬甸99.5萬人；巴西74.5萬人；巴基斯坦73.2萬人。

報告顯示，巴西佔南美洲因災害而流離失所的1/3以上，達74.5萬人，這是巴西自2008年以來最高紀錄。去年首季的反聖嬰現象（La Niña）導致北部阿克里（Acre）、亞馬遜和帕拉（Pará）3州以及東北部馬蘭豪州（Maranhão）3月出現強烈雨季，造成11.6萬人流離失所。

此外，年中開始的聖嬰現象（El Niño）導致巴西北部天氣更加乾燥，9月亞馬遜河開始遭受近一個世紀以來最嚴重的乾旱，亞馬遜河和一些主要支流的水位降至歷史新低，水力發電中斷，嚴重影響民眾生活，促使當局宣佈該州所有城市進入緊急狀態，約3.2萬人因乾旱緣故流離失所。

報告指出，巴西南部聖卡塔里納（SantaCatarina）、南大河（Rio Grande do Sul）和巴拉納（Paraná）3州，10月和11月受到強降雨影響，造成逾18.3萬人流離失所。流經幾個主要城市的賈古伊河（Jacuí）泛濫，淹沒街道，破壞基礎設施，促使許多城市宣佈進入緊急狀態。

國際移民組織以南大河州的洪水為例，指出氣候變遷的影響，並警告說，「未來幾年，隨著氣候變遷增加自然災害發生的頻率、持續時間和強度惡化，預計因災害而流離失所的人數將會增加」。