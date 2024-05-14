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喬治亞國會通過境外影響力法 示威者號召繼續抗爭

中央社／ 喬治亞首都特比利西14日綜合外電報導

喬治亞國會今天以84對30票三讀通過引發數週大規模抗議的「境外影響力」法案，不顧歐洲聯盟（EU）先前已警告，這項立法將打擊喬治亞入盟希望。

法新社報導，這項法案遭到外界普遍譴責是仿照俄羅斯用來消除異議的壓迫人民法律。過去1個多月以來，在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）市中心的國會大樓外，持續有民眾走上街頭抗議。

稍早投票前，強烈反對法案的喬治亞在野國會議員與執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）的議員在議場內爆發扭打。在國會大樓外，示威者也與鎮暴警察發生衝突。

今天又有約2000名示威者在國會大樓外聚集，大多是年輕人。當法案通過的消息傳出時，現場高喊：「向俄羅斯法律說不！」

持續數週在特比利西出現的大規模示威本月11日達到高潮，當天最多有10萬人走上街頭，創下喬治亞近期史上最大規模反政府集會。

喬治亞總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）和示威者都已各自矢言，他們不會退讓。

一名20歲示威者今天在國會外表示：「我們將繼續抗議，直到這個俄羅斯政府離開我們的國家。」已有人號召今晚再度集會。

俄羅斯 投票 議員

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