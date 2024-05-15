聽新聞
test
0:00 / 0:00

普亭訪陸牽動「全球止戰」 將與習近平會面 就國際地區問題交換意見

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸外交部發言人汪文斌指出，習近平將與普亭就中俄建交75周年背景下，雙邊關係各領域合作及共同關心的國際地區問題交換意見。 （美聯社）
大陸外交部發言人汪文斌指出，習近平將與普亭就中俄建交75周年背景下，雙邊關係各領域合作及共同關心的國際地區問題交換意見。 （美聯社）

俄羅斯總統普亭於5月7日開啟第五個任期，並將於16日至17日出訪中國大陸，是其新任期首度外訪。由於俄烏戰事懸而未決，而大陸國家主席習近平剛結束對歐洲三國訪問之際，普亭此訪被認為是中法倡議在巴黎奧運期間「全球止戰」能否實現的一大關鍵。

大陸外交部發言人汪文斌昨（14）日指出，習近平將與普亭就中俄建交75周年背景下，雙邊關係各領域合作及共同關心的國際地區問題交換意見。

俄羅斯衛星通訊社援引克林姆林宮消息表示，普亭將與習近平簽署聯合聲明及多份雙邊文件。兩人將詳細討論雙邊關係的所有問題，確定進一步發展務實合作的主要方向，並「就最緊迫的國際和地區問題深入交換意見」。普亭還將赴哈爾濱出席第八屆中俄博覽會開幕式，此外將與大陸國務院總理李強討論經濟合作。

2014年起，大陸與俄羅斯形成了「元首年度互訪」慣例，並建立雙方總理定期會晤機制，雙邊關係在疫情前已升級為「新時代全面戰略協作夥伴關係」，雙方貿易額號稱逾九成已棄用美元，改以「本幣結算」。

俄烏戰爭爆發後一年，北京發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，陸方代表李輝已在去年5月、今年3月與5月展開了三輪「穿梭外交」，溝通範圍從歐洲和俄羅斯，拓展到中東地區與其他主要發展中國家。

習近平日前在巴黎與法國總統馬克宏倡議於7月底登場的巴黎奧運期間「全球停火止戰」，加上美國務卿布林肯近日突訪基輔，皆受到各界高度關注。

中共駐俄大使張漢暉日前接受俄媒訪問時強調，元首外交是中俄關係行穩致遠的根本保障，並透露雙方尚未正式討論今年貿易額目標，他還表示雙方企業正就「西伯利亞力量二號」天然氣管道技術、商務、合作模式等一系列問題積極開展商談。

普亭去年10月赴北京出席一帶一路峰會時，曾與習近平就以巴局勢深入交換意見，習當時提到，發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係，非權宜之策，而是長久之計。

巴黎奧運 普亭 習近平

延伸閱讀

俄新防長要改善將士待遇 美：凸顯普亭陷絕望

專家：習近平訪歐分化未果 歐洲更警覺北京野心

瓦格納的詛咒成真？當了12年國防部長的蕭依古退出烏戰前線

俄烏戰後首次國安人事變動！普亭提名經濟學家出任防長

相關新聞

普亭訪陸牽動「全球止戰」 將與習近平會面 就國際地區問題交換意見

俄羅斯總統普亭於5月7日開啟第五個任期，並將於16日至17日出訪中國大陸，是其新任期首度外訪。由於俄烏戰事懸而未決，而大...

印度總理莫迪提交競選文件 尋求聖城選區連任

印度總理莫迪今天提交競選文件，尋求在他的選區印度教聖城瓦拉納西連任下議院議員，受到群眾歡呼。在這屆印度國會下議院大選，他...

法國爆劫囚 獄官運送犯人遭襲擊至少2死

英國廣播公司（BBC）報導，法國監獄官員14日運送一名犯人，途中經過法國西北部盧恩（Rouen）附近，遭遇多人突擊，已知...

韓外長：美中緊張 北京對北韓問題助力不如預期

南韓外交部長趙兌烈今天表示，中國在北韓問題上作為「建設性角色」的功能不如南韓政府預期，這是受到美中關係相當大的影響，南韓...

英國「史佩艦」因技術問題 罕見靠泊日本橫須賀1個月

日媒報導，靠泊日本海上自衛隊橫須賀基地的英國海軍河級巡邏艦「史佩艦」，因「技術問題」導致出港時間推遲逾兩週。史佩艦靠泊將...

習近平訪歐是在探測歐盟與北約間的裂隙

英國金融時報專欄作家拉克曼（Gideon Rachman）撰文指出，中國大陸領導人習近平訪歐，到底誰是牽線人？這是習近平五年來首次訪歐，行程依序是法國、塞爾維亞、匈牙利，似乎透露著一些古怪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。