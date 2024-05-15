普亭訪陸牽動「全球止戰」 將與習近平會面 就國際地區問題交換意見

俄羅斯總統普亭於5月7日開啟第五個任期，並將於16日至17日出訪中國大陸，是其新任期首度外訪。由於俄烏戰事懸而未決，而大陸國家主席習近平剛結束對歐洲三國訪問之際，普亭此訪被認為是中法倡議在巴黎奧運期間「全球止戰」能否實現的一大關鍵。

大陸外交部發言人汪文斌昨（14）日指出，習近平將與普亭就中俄建交75周年背景下，雙邊關係各領域合作及共同關心的國際地區問題交換意見。

俄羅斯衛星通訊社援引克林姆林宮消息表示，普亭將與習近平簽署聯合聲明及多份雙邊文件。兩人將詳細討論雙邊關係的所有問題，確定進一步發展務實合作的主要方向，並「就最緊迫的國際和地區問題深入交換意見」。普亭還將赴哈爾濱出席第八屆中俄博覽會開幕式，此外將與大陸國務院總理李強討論經濟合作。

2014年起，大陸與俄羅斯形成了「元首年度互訪」慣例，並建立雙方總理定期會晤機制，雙邊關係在疫情前已升級為「新時代全面戰略協作夥伴關係」，雙方貿易額號稱逾九成已棄用美元，改以「本幣結算」。

俄烏戰爭爆發後一年，北京發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，陸方代表李輝已在去年5月、今年3月與5月展開了三輪「穿梭外交」，溝通範圍從歐洲和俄羅斯，拓展到中東地區與其他主要發展中國家。

習近平日前在巴黎與法國總統馬克宏倡議於7月底登場的巴黎奧運期間「全球停火止戰」，加上美國務卿布林肯近日突訪基輔，皆受到各界高度關注。

中共駐俄大使張漢暉日前接受俄媒訪問時強調，元首外交是中俄關係行穩致遠的根本保障，並透露雙方尚未正式討論今年貿易額目標，他還表示雙方企業正就「西伯利亞力量二號」天然氣管道技術、商務、合作模式等一系列問題積極開展商談。

普亭去年10月赴北京出席一帶一路峰會時，曾與習近平就以巴局勢深入交換意見，習當時提到，發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係，非權宜之策，而是長久之計。