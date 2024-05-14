法屬新喀里多尼亞爆發30多年最大暴動 抗議選制改革

法屬太平洋群島新喀里多尼亞昨天經歷一夜激烈暴動，因為法國國會可能通過引發爭議的投票制度變革，激起當地獨派勢力憤怒。法國總理今天呼籲情勢恢復冷靜。

法新社報導，這場暴動是新喀里多尼亞（New Caledonia）1980年代發生致命動亂後至今最嚴重的暴力情勢，有數輛安全部隊的車輛遭到開槍及縱火焚燒，商店遭到洗劫，有80多人被逮捕。

位於澳洲和斐濟之間的新喀里多尼亞原是法國殖民地，但法國在1998年簽署努美阿協議（Noumea Accord）後，讓當地近30萬人口逐漸享有更多政治權力，使得新喀里多尼亞在法國海外領地當中已經擁有特殊地位。

新喀里多尼亞也已依照努美阿協議舉行過3次獨立公投，結果都是要留在法國。但獨派依舊保有支持勢力，尤其在當地原住民卡納克族（Kanak）人口間。

在2021年舉行的最近一次獨立公投，獨派卡納克人以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為由抵制投票，他們的代表也拒絕接受那次公投結果。

在努美阿協議下，新喀里多尼亞的選舉人名單也從1998年以來未曾更新。換句話說，過去25年間從法國本土或其他地方移居當地的人口，都沒有參與地方選舉的權利。

法國政府先前已將新喀里多尼亞每5人就有1人無投票權的情況稱為「荒謬」，法國國會下議院「國民議會」（National Assembly）也正在辯論一項憲法改革，要擴大當地地方選舉選民資格。但獨派人士擔心，這麼做將有利於親法國的政治人物，造成卡納克族的分量減輕。

抗議人士昨天聚集示威，並演變為夜間暴動。法國派駐新喀里多尼亞的共和國高級專員勒佛蘭克（LouisLe Franc）今天對媒體記者表示：「有人持大口徑武器和獵槍朝憲兵隊開火。截至目前無人死亡。」

當局已宣布新喀里多尼亞今天實施宵禁，並禁止在公共場所聚集。當地主要機場已經關閉，法國政府也從本土派遣增援維安人力。

法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）今天在前往法國東部的訪查行程中告訴媒體記者：「暴力從來都不是解決之道。」他並表示，法國政府的「優先要務…是恢復秩序、冷靜與安寧」。