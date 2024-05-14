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印度總理莫迪提交競選文件 尋求聖城選區連任

中央社／ 印度瓦拉納西14日綜合外電報導
印度總理莫迪。圖／歐新社
印度總理莫迪。圖／歐新社

印度總理莫迪今天提交競選文件，尋求在他的選區印度教聖城瓦拉納西連任下議院議員，受到群眾歡呼。在這屆印度國會下議院大選，他的政黨被認為極可能勝選。

法新社報導，莫迪（Narendra Modi）依然在印度廣受歡迎，很大程度上是因為他將自己塑造成該國最大宗教印度教的積極捍衛者。各界普遍預期，莫迪和他的印度人民黨（BJP）將贏得今年大選。

莫迪自10年前當上印度總理以來，一直是國會下院人民院（Lok Sabha）瓦拉納西（Varanasi）選區議員。瓦拉納西是印度教精神首都，全國各地信徒會前往當地，在恆河（Ganges River）旁火葬家人屍體。

據報導，莫迪向選舉登記人員提交文件時，旁邊有一名纏著腰布的印度教神秘主義者。莫迪在提交文件前表示：「我向神明發誓…我將心懷信仰並恪遵印度憲法。」

莫迪走出提交選舉文件的辦公室後，向外頭集結的群眾揮手致意，之後與隨行人員離開。這些人員由他所屬政黨印度人民黨高層組成。

印度教忠誠信徒、52歲農民庫瑪（Jitendra SinghKumar）在等候一睹莫迪風采時告訴法新社：「由莫迪代表我們的瓦拉納西選區，對我們是莫大的幸運。」

庫瑪表示：「對於瓦拉納西的民眾，他就像神明一樣。與其他政客不同，他首先考慮國家。」

印度國會下議院大選定於4月19日至6月1日依選區分7個梯次舉行，瓦拉納西是第7梯次選區之一，投票結果將封存至6月4日統一計票並公布結果。

印度教 大選 莫迪

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