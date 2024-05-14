快訊

鹿希派顧牛肉麵店爆意外…遭鐵片插進左手掌 急向派出所求救傷勢曝光

自撞變電箱釀停電！台東休旅車失控衝進水溝 1男1女命危送醫

沒結過婚！新北中和櫃姐獨自撫養2子女 悶殺前還拍下親骨肉熟睡照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法國爆劫囚 獄官運送犯人遭襲擊至少2死

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
法國北部14日上午發生監獄官員運送犯人時遇襲事件，圖為事件現場正進行鑑識作業。法新社
法國北部14日上午發生監獄官員運送犯人時遇襲事件，圖為事件現場正進行鑑識作業。法新社

英國廣播公司（BBC）報導，法國監獄官員14日運送一名犯人，途中經過法國西北部盧恩（Rouen）附近，遭遇多人突擊，已知2名獄官喪命。法國司法部長杜彭－莫瑞提說，該名男性犯人逃逸，他的共犯毫不猶豫使用「重型武器」攻擊獄官，另有3名官員受重傷。

路透報導，事件發生在諾曼第大區厄爾省。

法國媒體稱，攻擊發生在該犯人在法院出庭後送回監獄途中。內政部長達馬南說，正利用一切手段找回這些罪犯，並稱已指示數百名警員和憲兵出動。

一名對案情知情的人士向法新社透露，逃逸的犯人被稱為Mohamed A，1994年出生。有法媒披露，該人有數項犯罪紀錄，包括毒品犯罪和殺人未遂。法國當局並未證實該犯人名字。

法國 監獄

延伸閱讀

屏東監獄與屏科大工作犬訓練中心合作 開辦監獄關懷犬

海尼根攜手法國軍靴品牌打造潮流包 小7獨家限量加購

專家：習近平訪歐分化未果 歐洲更警覺北京野心

黃崇仁受法國邀出席圓桌會議 親向馬克宏提半導體建言

相關新聞

法國爆劫囚 獄官運送犯人遭襲擊至少2死

英國廣播公司（BBC）報導，法國監獄官員14日運送一名犯人，途中經過法國西北部盧恩（Rouen）附近，遭遇多人突擊，已知...

中美將討論AI議題 美官員：技術保護政策不容協商

美國與中國政府代表今天將在瑞士日內瓦會面，討論人工智慧（AI）議題。美國官員強調，華府的技術保護政策不容協商，這次會談將...

韓外長：美中緊張 北京對北韓問題助力不如預期

南韓外交部長趙兌烈今天表示，中國在北韓問題上作為「建設性角色」的功能不如南韓政府預期，這是受到美中關係相當大的影響，南韓...

英國「史佩艦」因技術問題 罕見靠泊日本橫須賀1個月

日媒報導，靠泊日本海上自衛隊橫須賀基地的英國海軍河級巡邏艦「史佩艦」，因「技術問題」導致出港時間推遲逾兩週。史佩艦靠泊將...

習近平訪歐是在探測歐盟與北約間的裂隙

英國金融時報專欄作家拉克曼（Gideon Rachman）撰文指出，中國大陸領導人習近平訪歐，到底誰是牽線人？這是習近平五年來首次訪歐，行程依序是法國、塞爾維亞、匈牙利，似乎透露著一些古怪。

普亭將訪中 分析：俄對中依賴加劇、北京仍顧及西方

中國外交部今天宣布，俄羅斯總統普亭本週將訪中。分析師指出，俄國遭西方制裁後，在經濟上日益依賴中國，但北京恐不願提供更多支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。