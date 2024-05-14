法國爆劫囚 獄官運送犯人遭襲擊至少2死

英國廣播公司（BBC）報導，法國監獄官員14日運送一名犯人，途中經過法國西北部盧恩（Rouen）附近，遭遇多人突擊，已知2名獄官喪命。法國司法部長杜彭－莫瑞提說，該名男性犯人逃逸，他的共犯毫不猶豫使用「重型武器」攻擊獄官，另有3名官員受重傷。

路透報導，事件發生在諾曼第大區厄爾省。

法國媒體稱，攻擊發生在該犯人在法院出庭後送回監獄途中。內政部長達馬南說，正利用一切手段找回這些罪犯，並稱已指示數百名警員和憲兵出動。

一名對案情知情的人士向法新社透露，逃逸的犯人被稱為Mohamed A，1994年出生。有法媒披露，該人有數項犯罪紀錄，包括毒品犯罪和殺人未遂。法國當局並未證實該犯人名字。