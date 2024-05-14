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韓外長：美中緊張 北京對北韓問題助力不如預期

中央社／ 首爾14日專電
南韓外長趙兌烈。（法新社）
南韓外長趙兌烈。（法新社）

南韓外交部長趙兌烈今天表示，中國在北韓問題上作為「建設性角色」的功能不如南韓政府預期，這是受到美中關係相當大的影響，南韓敦促的強度也不得不減弱。

南韓聯合新聞通訊社報導，趙兌烈今天下午在南韓駐中國大使館接受韓媒訪問，談到中國對北韓問題所能扮演的角色，坦言「根據狀況、時期不同，會持續改變」，指出中國政府在北韓問題上的影響力，與2016至2019年間有相當差別。

趙兌烈說，聯合國安全理事會在2017年接連通過4項對北韓制裁案，「當時包括美國、中國、俄羅斯等5個常任理事國都有共識，所以能在一年內做出4次決議」，但可惜隨著美中關係緊張，情勢有所改變。

「除了北韓核武、飛彈能力增強，美中緊張關係也導致聯合國一年內別說4項，甚至一項（對北韓）決議案都沒法通過」，趙兌烈說，受到地緣政治影響，「不只是中國所能扮演的建設性角色比過去弱化，我們對中國的期待也不得不比過去放低」。

趙兌烈表示，他在13日與中國外交部長王毅的會談中也提及相關議題，王毅重申中方立場，雙方未能達成共識，目前看來很難再期待更多改變。但他也強調，雖然中方能做的相較先前有限，韓方也因此降低期待，但仍會在可能範圍內盡可能要求、推動，「這也是昨天會談中最重要的部分」。

對於中國外交部發表內容中未包含北韓問題，南韓外交部則刪除台灣相關部分，趙兌烈說，這是因為雙方都了解這些問題有多敏感，「台灣問題對中國來說是攸關核心利益的問題，所以才敏感；對方提起時，我也提出同樣攸關我們（南韓）核心利益的北韓、核武、朝鮮半島安保問題」。

對於停滯不前的韓中關係是否可能改變，趙兌烈表示，政府認為前任總統文在寅政府在對中國政策上採取不太正確的方針，現正努力改正，因此目前應將重點放在「調整」上，暗示南韓政府相較前任政府強硬的對中國立場短期內不會改變。

北韓 南韓 外交部

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