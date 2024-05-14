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中美將討論AI議題 美官員：技術保護政策不容協商

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國與中國政府代表今天將在瑞士日內瓦會面，討論人工智慧（AI）議題。（路透）
美國與中國政府代表今天將在瑞士日內瓦會面，討論人工智慧（AI）議題。（路透）

美國與中國政府代表今天將在瑞士日內瓦會面，討論人工智慧（AI）議題。美國官員強調，華府的技術保護政策不容協商，這次會談將探討如何降低人工智慧這項新興科技的風險。

路透社報導，美國拜登政府尋求在廣泛的議題上與中國接觸，以減少美中兩大競爭對手間的溝通不良。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外長王毅4月曾在北京著手討論AI議題，並同意將就此議題展開雙方首次正式會談。

美國政府一名高階官員在會談前被問及，美國是否會將核武議題視為首要之務？這名官員告訴記者：「這是第一場此類會議。因此，我們預計將討論各方面風險，但目前不會憑預想判斷任何細節。」

這名官員表示，中國迅速在民用、軍事及國安領域運用AI功能，這往往損害美國及其盟國的安全，這次會談將讓華府得以直接表達憂心。

這名官員還說：「非常明確的是，與北京的對談並非著重於促進任何形式的技術合作，或針對任何問題展開前沿研究合作。我們的技術保護政策不容協商。」

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