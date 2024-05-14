英國3男遭控為港府情蒐 外交部召見中國駐英大使

英國有3名男子遭控違反英國「國家安全法」，為香港情報機關工作，其中包括香港駐倫敦經濟貿易辦事處官員。英國外交大臣卡麥隆表示，外交部上午召見中國駐英大使鄭澤光。

英國有3名男子遭控違反英國「國家安全法」、為香港情報機關工作，今天出庭應訊。根據起訴及各項公開資料，這3人包含英國邊境部隊成員、退役軍人，以及香港駐倫敦經濟貿易辦事處官員。

其中，1985年6月出生、38歲的衞志良（ChiLeung Wai，又名Peter Wai，音譯）是英國邊境部隊（Border Force）成員、轄區為倫敦金融城的倫敦市警局（City of London Police）特警。被捕前，他派駐英國最大國際機場倫敦希斯羅機場（HeathrowAirport）。他持有中、英雙重國籍。

1960年6月出生、63歲的袁松彪（Chung Biu Yuen，又名Billy Yuen）則是退休港警，被捕前為駐倫敦香港經貿辦行政經理。

第3名被告為1987年2月出生、37歲的崔克特（Matthew Trickett）。他是英國內政部移民管理警察，曾在2007至2013年於英國海軍陸戰隊服役。今年2月加入內政部前，他曾是希斯羅機場邊境部隊成員。

這3人被控為香港情報單位蒐集資訊，以及從事監控和欺瞞等行為，時間點落在去年12月20日至今年5月2日之間。

此外，他們被控從事「外國干預」活動，包括於今年5月1日企圖強行闖入英國境內某民宅。

英國外交部一名發言人說，英國外交部「毫不含糊」 地向中方闡明中國近期以英國為目標的行為模式，包括網路攻擊、間諜活動以及懸賞通緝旅英港人，並指出這樣的行為模式令人無法接受。