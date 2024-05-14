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俄媒：美公民用猥褻言詞咒罵俄警 遭法院判拘役10日

中央社／ 莫斯科14日綜合外電報導

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）今天報導，一名美國公民在俄國警察搜查他與妻子同住的莫斯科公寓時，用猥褻言詞咒罵警察，遭俄國法院判處拘役10日。

路透社引述工商日報報導，根據俄國檢方，這名美國男性公民名叫塔拉里格四世（Angelo Joseph Talaricothe Fourth），他以英文咒罵抵達公寓進行搜索的警察。這次搜索與警方調查俄國莫曼斯克州（Murmansk）一樁比特幣竊盜案有關。

根據工商日報，這名從洛杉磯遷居俄國的男子朝警察大吼大叫，並使用了「警方知道那代表什麼意思的」兩個獨特詞彙。

這名男子否認犯下輕微耍流氓行徑及在公共場合使用猥褻言詞等違反行政治安行為。據報導，他被拘留在莫斯科，並遭俄國法院判定有罪、判處拘役10日。

塔拉里格四世的委任律師否認其當事人咒罵警察的指控，並表示警方搜查公寓期間當事人和妻子都待在廚房。不過，該男子上訴失敗。

美國已警告本國公民不要前往俄羅斯，理由包括「俄國政府維安人員可能進行騷擾和鎖定美國公民加以拘留」，以及恣意執法。

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