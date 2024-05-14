英國國防大臣將宣布28艘造艦計畫 劍指中俄

英國國防大臣夏普斯今天將在倫敦一場演說宣告，英國將進入「造艦黃金時代」，未來10餘年將打造28艘水面艦艇、潛艦，包括6艘多功能兩棲戰艦。

夏普斯（Grant Shapps）近日告訴英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph），這是至關重要的造艦投資，以打造足以嚇阻敵方的海軍，並確保一旦嚇阻不成，英國海軍必能克敵制勝。

他說，當像中國、俄羅斯這樣的國家大力投資軍事建設，英國及盟友必須確保西方不落人後。

前美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）上將5月初卸任前，頻就中國軍力加速擴張示警，並呼籲美國及盟友應加快腳步、跟上中國的速度。他提到，過去3年，中國新建超過20艘大型戰艦、逾400架軍機，飛彈數量也翻倍。

夏普斯今天將在一場年度海權會議發表指標性演說。英國國防部指出，政府規劃提高國防支出、至2030年達到在國內生產毛額（GDP）占比2.5%，這意味英國海軍有條件擴大造艦計畫；28艘新艦艇中，部分已開始建造。

其中，特別受矚目的是6艘為英國海軍陸戰特種部隊打造的新型兩棲作戰多功能支援艦（MRSS），有助在全球不同作戰環境快速部署。

海軍參謀長凱伊（Ben Key）上將說，這將是英國迄今性能最優越的兩棲作戰艦艇，且可與北大西洋公約組織（NATO）及最密切的歐洲盟友相互交換操作。

英國國防部指出，新型MRSS十分靈活，可部署於多樣作戰環境，攜載各式飛機、無人系統等工具，以完成複雜度高的任務。此外，它們也能即時救治傷患，在任何環境提供醫療支援。

國防部評估，新型MRSS可在2030年代初期服役。

夏普斯說，新型MRSS具備多功能，這十分重要，它們必須能在近海和灘岸都發揮積極功能，並可發射海、空域無人載具。

每日電訊報報導，新型MRSS可望配備已經實測驗證的英國「龍火」（DragonFire）雷射導能武器（LDEW）。

「龍火」可用於打擊飛彈、無人機及其他空中目標，一發成本僅約10英鎊，精準度則相當於自1公里外擊中一枚1英鎊硬幣（直徑約2.3公分）。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）4月下旬提到，英國海軍艦艇預計2027年即可配備「龍火」，較原定時程提前。

英國政府除了規劃持續提升國防支出，也宣布未來國防預算將固定投入至少5%於高科技研發，重點投資標的包括無人系統、雷射武器、無線電波拒止系統等運用高科技、但成本相對低廉的作戰工具。