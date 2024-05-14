快訊

新北私校上百師生食物中毒 餐盒食餘檢出「沙門氏菌」業者被送法辦

日夜溫差大！明北部低溫18度 這日變天小心降雨

台南直直撞！瑪莎拉蒂女駕駛先撞工人 衝進瓦斯管線工地

東電清除堆積物 盼10月前開始取出福島燃料團塊

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本福島第一核電站。美聯社
日本福島第一核電站。美聯社

有關妨礙取出日本福島第一核電廠2號機組內熔融核燃料團塊的堆積物，東京電力公司（簡稱東電）昨天已完成清除作業，希望今年10月前能開始試驗性取出熔融核燃料團塊。

朝日新聞、日本經濟新聞報導，東電2023年10月打開2號機組從圍阻體連通到反應爐處的貫通口蓋子後，發現估計約140公升的堆積物，像牆一般幾乎覆蓋開口處。

東電為了日後把工具插入貫通處以取出熔融核燃料團塊，今年1月起使用含有研磨劑的水，清除含有電線等物品的堆積物，並於昨天完成相關作業，希望今年10月前開始使用能伸入狹窄縫隙、像釣竿般的器具，試驗性取出熔融核燃料團塊。

燃料團塊指的是2011年福島第一核電廠發生核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內爐心燃料，和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的核燃料團塊可能達880公噸。

日本政府與東電原先規劃在2021年試驗性取出2號機組中數公克的熔融核燃料團塊，不過因為機器手臂的動作精度不足等原因，被視為福島第一核電廠廢爐最大難關的熔融核燃料團塊取出作業，已經被三度延期。

日本經濟 核電 福島

延伸閱讀

童子賢提議核一核四改建芬蘭OL3發電機組 台電算出成本是1度3元

核三1號機7月除役 王美花：森霸大潭等新增機組上線

有缺電危機？王美花：只是短期電力吃緊 不要上綱成缺電

籲比照好市多開放參觀核電廠 核四前廠長：消除民眾疑慮

相關新聞

英國3男遭控為港府情蒐 外交部召見中國駐英大使

英國有3名男子遭控違反英國「國家安全法」，為香港情報機關工作，其中包括香港駐倫敦經濟貿易辦事處官員。英國外交大臣卡麥隆表...

東電清除堆積物 盼10月前開始取出福島燃料團塊

有關妨礙取出日本福島第一核電廠2號機組內熔融核燃料團塊的堆積物，東京電力公司（簡稱東電）昨天已完成清除作業，希望今年10...

韓媒：韓中會談與否 取決於520對台態度

韓中日三方峰會將於5月底舉行，南韓英文報「韓國時報」今天報導，雖然中方同意派遣國務院總理李強與會，但是否與韓方雙邊會談，...

泥漿滿身的娃娃：阿富汗水災逾342死，極端氣候的脆弱犧牲者

阿富汗北部5月10日起遭遇豪雨，洪水沖毀至少3,000棟房屋，原本已因連年旱災而相當脆弱的居民生計因此雪上加霜。根據聯合國估計，至少已逾342人死亡，當中至少50名是兒童。另有1,600人受傷、數百人失蹤。阿富汗近年的旱災與水災頻繁，且有愈來愈劇烈的跡象，更令人擔心這個本就脆弱動盪的國家，恐在全球極端氣候之下成為首當其衝的犧牲者。

蘇丹、加薩衝突 全球7590萬人境內流離失所創新高

非政府組織「境內流離失所監測中心」（IDMC）今天說，蘇丹和加薩走廊（Gaza Strip）的衝突迫使全球的「境內流離失...

南韓外長訪陸見王毅 學者：尹錫悅政府尋求改善關係

南韓外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）昨天會晤中國外交部長王毅。南韓學者分析，這是為中日韓領導人會議恢復做準備，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。