韓媒：韓中會談與否 取決於520對台態度

韓中日三方峰會將於5月底舉行，南韓英文報「韓國時報」今天報導，雖然中方同意派遣國務院總理李強與會，但是否與韓方雙邊會談，將取決於南韓政府是否派員出席台灣總統就職典禮。

韓中日峰會以26、27日在首爾舉行的方向持續協調，雖然尚未正式發表，但從媒體報導來看幾乎已成定局，南韓外交部長趙兌烈13日訪中，與中國外交部長王毅會談時也論及相關議題。

不過，韓國時報（The Korea Times）引述中方高層官員報導，北京當局雖同意由李強代表出席韓中日峰會，但是否會在峰會期間與南韓雙邊會談，取決於南韓政府是否派代表出席20日舉行的台灣總統副總統就職典禮。

長期擔任中國政策顧問的韓中友好聯合總會會長禹守根4月訪中時曾表示，若中國政府在20日確認南韓政府未派使節出席台灣新任總統就職典禮，就會點頭應允一場單獨的雙邊會談。

禹守根指出，南韓總統尹錫悅同意不會特別派遣使節，僅由駐台北代表部人員出席，另外可能有國會議員出席，但這並不在總統所能掌控的範圍內。

禹守根說，有鑒於韓中日三方各自的立場，恐難達成共識，甚至在這次三方峰會中得到重大實際成果，但面對面接觸本身有利於中國政府高層試水溫，以決定是否採取改變或更友好的關係。

他也說，中國政府對於衡量首爾當局是否願意重新調整其親美的外交政策相當敏感，若整體立場及氛圍友好，這次峰會可能就人員、文化交流，強化經濟合作等改善韓中雙邊關係的政策達成更多正面成果。

從王毅與趙兌烈13日會談內容可看出，中方就南韓政府對台態度的重視。王毅聲稱中韓之間沒有根本利害衝突，應追求和而不同的境界。雙方要相互理解尊重，加強溝通交往，消除誤解，增進互信。希望韓方恪守一個中國原則，妥善慎重處理涉台問題，夯實兩國關係的政治基礎。

值得注意的是，在南韓外交部發布的會談結果中，並沒有提到中方要求尊重一個中國、妥善慎重處理涉台問題的內容；另一方面，對於南韓政府敦促中方在北韓挑釁、北韓與俄羅斯的非法軍事合作等問題上扮演建設性角色的內容，在中國外交部發布的新聞稿中也不見蹤影。

南韓聯合新聞通訊社社論表示，韓中關係正面臨爭議與合作共存的調整期，必須細膩處理立場差異、維持合作動力，同時遏制中國欲在與美國的霸權之爭中逼迫南韓政府選邊站的壓力。