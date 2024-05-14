中國與古巴加深軍事經貿合作 分析稱為反制美國

BBC中文網今日報導，中國近期與古巴互動頻頻，中國政府及官媒不斷針對兩國關係傳遞正面訊息，稱將推動兩國間的交流與合作，更能協助古巴突破經濟困境，有學者分析此舉是為反制美國。

古巴4日宣布對中國公民開放旅遊免簽政策，並將在17日恢復中國古巴兩地的直航航班，促使中國旅遊網站「攜程」上的古巴酒店、機票搜索熱度成長。

有學者認為，北京此舉是有意拉攏與古巴的關係，藉此反制美國。國際關係學者楊一逵博士表示，「北京此刻拉攏古巴是協助中國建立不同於美方領導的另一種世界秩序」。

不過，據華盛頓智庫「美洲對話」（InterAmericanDialogue）拉美與世界項目主任麥沛宜（MargaretMyers）的觀察，他認為中國和古巴的關係雖建立已久，但並不像外界普遍認為的那樣密不可分。

麥沛宜表示，雖然中國及古巴在戰略利益的相關項目確實存在合作，但北京多年來給予古巴的財務支持一直都是有限度的，中企也對於在古巴更廣泛地參與持保留態度，而古巴在償還貸款方面也有所拖欠。

另外，近期傳出美軍將在亞太地區部署「標準六型」（SM-6）防空飛彈、「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，並有機會由代號為「泰風」（Typhon，又譯為堤豐）的陸基飛彈系統發射上述飛彈。從此消息也可觀察到中國透過與古巴關係來回應此事。

BBC中文網分析，北京對其的反制策略之一，為邀請古共中央委員、古巴革命武裝力量部政治部主任羅霍訪問北京，而中國國防部同時發聲明稱，中國將繼續支持古巴軍隊建設。

日本防衛學者長尾賢當時向BBC中文表示，「堤豐」導彈系統僅用於攜帶常規彈頭，不是核武系統。但就中國的認知而言，由於中國大多數的導彈亦可攜帶核彈頭，中國可能認為美國也會如此行事，因此中國才使用類似於古巴危機的邏輯回應。

同時，從中國及古巴雙方的軍事及經貿合作，也可觀察到中國與美國之間的角力。目前中國是古巴的前三大貿易夥伴和第一大進口國，中國憑藉「一帶一路」項目，在乾淨能源、基礎設施及資訊技術等方面投資古巴，但美國也積極在投資方面回防。

楊一逵提及，去年美國白宮通過的「美洲開發銀行透明度法案」（The Inter-American Development BankTransparency Act），該法案旨在降低美國認為中國對美洲開發銀行與拉丁美國家的「惡意影響力」。

他表示，目前美國專家也正在針對中國對拉丁美洲可能產生「惡意影響」的投資與建設進行研究與建立資料庫。