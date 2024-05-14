波蘭3萬民眾抗議歐盟綠色新政 威脅農業重創工業

波蘭團結工聯近期集結約3萬人，在華沙市中心抗議歐盟為淨零政策提出的「綠色新政」，認為這將會摧毀波蘭經濟。波蘭反對黨「法律正義黨」黨主席雅洛斯瓦夫．卡臣斯基出席力挺，認為此政策讓民眾完全沒得選擇，影響甚鉅。

波蘭民眾說，綠色新政（Green Deal）指傳統肉類生產造成許多碳排，歐盟政策旨在結束傳統肉類生產並鼓勵昆蟲飲食消費，因此現場遊行隊伍揮舞著「放棄綠色新政」和「讓布魯塞爾吃蟲子」及「我們更喜歡豬排和馬鈴薯」等標語。

波蘭金融（Money.pl）引述波蘭團結工聯（Solidarity trade Union）主席果羅茲（DominikKolorz）說法報導，「綠色新政」不僅影響農民，還影響每個人，所有行業的工人和所有波蘭家庭。

果羅茲指出：「我們已為能源支付了許多費用，因應氣候政策導致許多傳統汽車工業倒閉、集體裁員，只因歐盟不允許燃油車繼續生產製造。此外，歐盟也將逐步淘汰天然氣，整個綠色新政對每個人影響甚鉅。」

波蘭農民對歐盟在能源、交通和稅收方面的綠色新政感到不滿，今年2月也進行過大規模抗議，並封鎖一條通往德國的主要高速公路。當時波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說將尋求談判，進行調整，以減輕對波蘭影響。

報導指出，近期波蘭正進行歐洲議會代表選舉，波蘭反對黨「法律正義黨」（PiS）以此為文宣，表達若當選，會前進布魯塞爾提出拒絕「綠色新政」。雅洛斯瓦夫．卡臣斯基（Jarosław Kaczynski）認為此政策是綠色共產主義協議，因民眾完全沒得選擇，都要按照歐盟規範執行。

根據波蘭筆記（Notes From Poland）報導，果羅茲承諾，這場抗議活動只是個開始，「我們希望迫使波蘭政客能修改新政，或者最好將其扔進垃圾桶」，並說有意願對於是否放棄「綠色新政」進行全民公投。