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蘇丹、加薩衝突 全球7590萬人境內流離失所創新高

中央社／ 日內瓦14日綜合外電報導
圖為5日拉法一處遭以軍空襲後的建築廢墟。（路透）
圖為5日拉法一處遭以軍空襲後的建築廢墟。（路透）

非政府組織「境內流離失所監測中心」（IDMC）今天說，蘇丹加薩走廊（Gaza Strip）的衝突迫使全球的「境內流離失所者」人數在去年底以7590萬人創新高。

法新社報導，境內流離失所監測中心表示，「境內流離失所者」（internally displaced person, IDP）人數在過去5年增加50%以上。去年底的人數高於2022年底的7110萬人。

難民是指逃往國外的人，境內流離失所者則是指在自己居住的國家境內被迫遷移的人。

境內流離失所監測中心在年度「全球境內流離失所問題報告」中說，全球有6830萬人因衝突和暴力而在境內流離失所，770萬人則是因為災害。

過去5年因衝突造成的境內流離失所者人數增加2260萬人，其中增幅最大的是2022年和2023年。

境內流離失所監測中心說，蘇丹是自2008年有紀錄以來境內流離失所者人數最多的單一國家，有910萬人。幾乎一半的境內流離失所者生活在撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）。

監測中心主任比拉克（Alexandra Bilak）說：「我們過去兩年看到因衝突和暴力而不得不逃離家園的人數達到驚人的新水準，即使在趨勢有所改善的地區也是如此。衝突和遺留的破壞讓數百萬人無法重建生活，而且往往持續多年。」

去年因衝突導致新的人口移動情況中，蘇丹、剛果民主共和國和巴勒斯坦自治區的衝突占了將近2/3。

加薩走廊截至去年底有170萬名巴勒斯坦人在境內流離失所。

加薩走廊 巴勒斯坦 蘇丹

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