印度與伊朗簽港口使用合約 美警告制裁風險

印度與伊朗簽署10年港口使用合約，以因應中國在巴基斯坦租用港口所帶來的威脅，但印度相關廠商也可能因此遭到美國制裁。

印度駐伊朗大使館昨天在社群網站X宣布，印度全球港口公司（India Ports Global Ltd.）與伊朗港口與海事組織（Ports and Maritime Organisation）簽署了合約，印度港口部長索諾渥（Sarbananda Sonowal）在場見證。

根據合約，印度在未來10年將可裝備及使用伊朗查巴哈港（Chabahar Port）的夏希德．巴希蒂（ShahidBeheshti）碼頭。

索諾渥形容，這份合約奠定了印度在伊朗查巴哈港的長期參與的基礎，也對查巴哈港的發展性與能見度帶來加乘效應。

查巴哈港位於伊朗能源礦產豐富的希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchestan），也是伊朗最靠近印度的港口，有助印度跳過巴基斯坦，透過伊朗開通與中亞及俄羅斯的貿易通道。

此外，印度與伊朗也希望把查巴哈港發展為「國際南北運輸走廊」（International North-South TransportCorridor, INSTC）的重要樞紐。

國際南北運輸走廊計畫長約7200公里，是由船舶、鐵路和公路路線組成的貨運網絡，連接中亞與歐洲，覆蓋俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、伊朗、與印度等國。

另有觀察人士認為，印度長期租用伊朗查巴哈港，是為抗衡中國「一帶一路」政策在巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar Port）設置據點所帶來的威脅。

印度政府在2024-25財政年度的預算中，撥出10億盧比（約新台幣3億9000萬元）作為發展查巴哈港的經費。

另一方面，美國國務院發言人巴特爾（VedantPatel）13日在記者會上表示，印度自己的外交政策目標就由印度自己說明。但他提醒，美國對伊朗的制裁仍然有效，有意與伊朗進行商業交易者，必須注意被制裁的風險。

美國上個月才剛宣布對伊朗軍用無人機計畫祭出大範圍制裁，以懲罰伊朗對以色列進行無人機攻擊，一些印度廠商也被列入制裁名單。

有觀察人士認為，印度與美國雖為「戰略夥伴」，且同為「四方安全對話」（Quad）機制的一員，但兩國只是一個抗中組合，除此之外的許多政治理念與國家利益並不完全一致，長久下來美印恐將漸行漸遠。

以俄烏戰爭而言，印度就未聯同美國及西方陣營譴責俄羅斯，而且持續購買俄羅斯的石油；4月間，美、日、澳在南海與菲律賓舉行聯合軍事演習，印度成為Quad當中唯一缺席的國家。